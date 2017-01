Cabaré é a principal atração do Réveillon 2016

O Réveillon 2016, promovido pelo Governo de Goiás através da GoiásTurismo, será realizado no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. A atração principal é o show dos sertanejos Leonardo e Eduardo Costa, que vão apresentar Cabaré. O local do espetáculo, tradicionalmente realizado na Praça Cívica, foi alterado após a requalificação da praça, que deixou de comportar grandes eventos. O Réveillon 2016 tem entrada franca.

A expectativa da Goiás Turismo é de que pessoas do interior de Goiás e de outros estados também sejam atraídas a Goiânia para a passagem do ano, o que aumenta o fluxo turístico nesse período, considerado de baixa ocupação pelo setor hoteleiro. Além do show, o público poderá conferir a apresentação do locutor de rodeios Cuiabano Lima, bastante popular entre os sertanejos, e da tradicional queima de fogos.

Mais informações: (62) 3201-8106