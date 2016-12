Marconi ressalta importância do programa de educação fiscal

O Colégio Militar Nestório Ribeiro, de Jataí, foi o vencedor do Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2016, da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais

O governador Marconi Perillo recebeu, na tarde de terça-feira, do dia 6 deste mês, diretores e alunos do Colégio Militar Nestório Ribeiro, de Jataí. O colégio foi o vencedor do Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2016, da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite).

Acompanhado pelo prefeito eleito de Jataí, Vinícius Luz, do comandante-geral da Polícia Militar de Goiás, coronel Divino Alves, e do reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Haroldo Reimer, Marconi parabenizou os alunos e professores, e afirmou que o prêmio pertence também aos goianos, por acreditarem na proposta dos colégios militares.

A solenidade de entrega do Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2016 ocorreu no dia 9 de novembro. Na data, a secretária da Fazenda, Ana Carla Abrão, representou o governador, que enviou convite para que os premiados se reunissem com ele posteriormente no Palácio das Esmeraldas.

“Queria muito comemorar com vocês esse justo e merecido prêmio. Hoje, completo 70 prefeitos recebidos em audiências individuais, e quase todos eles vêm pedir a instalação de um Colégio Militar em suas cidades. Eu gosto da ideia porque o mais importante é a qualidade do ensino, a hierarquia, a disciplina. Mas não sou só eu, todo mundo quer. A comunidade quer, porque os resultados são positivos. E a maior demonstração é o prêmio que vocês acabam de receber”, declarou a secretária.

Ele ressaltou que o prêmio pertence, ainda, a todos que acreditam no programa de educação fiscal. “O benefício da educação fiscal não se reverte só em reconhecimento, mas em mais recursos para os cofres públicos, para que nós possamos ter melhores condições de fazer mais para a educação e também pela saúde, pela segurança e infraestrutura. Essa premiação servirá de estímulo para que todas as outras escolas estaduais, municipais, federais participem. Minha palavra é de estímulo e reconhecimento a vocês”, afirmou.

Haroldo Reimer ressaltou que a escola fiscal é um conjunto de procedimentos adotados em escolas e universidades para formar os cidadãos no sentido de dar a eles maior responsabilidade com o pagamento correto de tributos, e também a exigência em relação ao Estado para a correta aplicação desses recursos. A UEG passará a oferecer o curso de educação fiscal no próximo ano, na modalidade Educação A Distância (EAD).

O Colégio Militar Nestório Ribeiro ficou em primeiro lugar na categoria Escolas com o tema: Tributos: O que nós temos a ver com isso. O primeiro lugar para a categoria Instituições foi alcançado Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (USP), que abordou o tema Cuidando do Meu Bairro. Foram 141 escolas e instituições inscritas. Os primeiros lugares receberam prêmios no valor de R$ 10 mil.