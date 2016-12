Seduce realiza seminário para tutores em Pirenópolis

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) realizou em parceria com o Instituto Unibanco e o Itaú Social, o Seminário Tutoria em Foco: olhares e vozes dos tutores educacionais em Goiás, em Pirenópolis, no último dia 7. Estavam reunidos 320 tutores educacionais e 40 diretores de núcleos pedagógicos, representando as 40 subsecretarias regionais da rede pública estadual de ensino de Goiás. Os educadores participaram de uma série de atividades de mapeamento dos trabalhos desenvolvidos durante este ano de 2016 e de proposições para 2017.

Pró-projetos Programas fortalecem pesquisa na UEG

A UEG recebeu os coordenadores dos 10 Programas de Pós-graduação Stricto Sensu, em nível de mestrado da Instituição. Foi para a assinatura dos termos de compromisso do Pró-Projetos Programas. Os programas serão contemplados com financiamento no valor de R$ 25 mil cada, a serem empregados na aquisição de material permanente e de consumo. Os coordenadores foram recepcionados pelo pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da UEG, Ivano Devilla.

Etnias indígenas se reúnem em conferência

A 2ª Etapa da Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena reuniu nos dias 1 e 2 de dezembro, três etnias indígenas diferentes em um fórum de discussões sobre educação indígena. O encontro ocorreu na aldeia de Buridina, em Aruanã, sob organização da Subsecretaria Regional de Goiás e Coordenação de Educação Escolar do Campo, Indígena e Quilombola da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

Alunos fazem arte na Matemática

O Projeto Arte em Movimento, da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), visitou na quinta-feira, 10, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Minervina Maria de Souza, no Setor Recanto das Minas Gerais, Goiânia. O trio Alexandre Rocha Sales, Chiquelete e Omelete, estimula a sensibilidade artística das crianças, com duas histórias do universo literário infantil intercaladas com brinquedos cantados. O projeto Arte em Movimento é coordenado pela Gerência de Projetos Educacionais (Gepe). As ações educativas levam às unidades educacionais aulas especiais de artes visuais, biodança, dança, jogos teatrais, contação de histórias e brinquedos cantados. Atividades são desenvolvidas junto aos alunos e educadores.