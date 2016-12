Diretor da Tribuna do Planalto agradece empenho de envolvidos

Secretaria Estadual de Educação confirma apoio à próxima edição do Concurso Goiás na Ponta do Lápis. Diretor-presidente da Tribuna do Planalto agradece aos envolvidos nesta edição

Fabiola Rodrigues

Com mais de 900 mil trabalhos inscritos nesta 12ª edição do Concurso Goiás na Ponta do Lápis, os números apontam que este ano ocorreu a maior participação de estudantes em todas as edições do certame. O fundador e diretor-presidente da Tribuna do Planalto, Sebastião Barbosa, lembra da importância do certame para a carreira estudantil do aluno e ressalta o quanto foi valioso o envolvimento do ambiente escolar no combate ao Aedes aegypti, através do tema “Histórias reais de combate ao Aedes”.

“Sinto um orgulho muito grande de chegarmos a mais uma final. Todos sabemos das dificuldades financeiras que tivemos este ano para conseguirmos percorrer os 246 municípios goianos, mas isso não foi impedimento para alcançarmos nosso objetivo principal, que é promover a educação no Estado. Mais uma vez estamos comemorando os bons resultados com números expressivos”, diz Sebastião Barbosa.

O concurso Goiás na Ponta do Lápis é realizado pela Tribuna do Planalto em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte e este ano também com a Secretaria Estadual de Saúde. A participação das duas secretarias foi fundamental para que fosse promovida uma edição extraordinária, cheia de inovações e mudanças, através dos desenhos, fotografias e vídeos, além da tradicional redação. Sebastião Barbosa elogia o nível dos trabalhos inscritos.

“É gratificante chegar à etapa final celebrando grandes festas a cada premiação que foi realizada nas subsecretarias do interior do Estado, com enorme participação dos familiares, amigos e educadores. O encerramento em Goiânia concretiza todo o trabalho realizado durante o ano. Entregar os prêmios aos alunos vencedores próximo ao Natal é muito especial, pois eles já dão este enorme presente aos pais”, ressalta.

Sebastião Barbosa tem planos para que em 2017 o concurso continue sendo realizado em alto nível. Ele agradece de maneira muito especial sua equipe de trabalho por ajudar a promover o certame.

“Agradeço aos colaboradores da Tribuna do Planalto, que conseguiram realizar excelentes trabalhos. Quero agradecer também aos educadores, estudantes e nossos parceiros desta edição. Sem vocês, nada poderia ser realizado. Meu muito obrigado e que tenhamos um ano de 2017 cheio de grandes realizações”, agradeceu.

Para representar a secretária da Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira, esteve presente na solenidade de entrega dos prêmios, no Auditório Costa Lima da Assembleia Legislativa, o chefe de Gabinete da Seduce, Antônio Celso. Na ocasião, ele confirmou que a Seduce está pronta para novamente oferecer apoio ao Concurso ano próximo ano. Ele lembra que a competição é extremamente fundamental para o desempenho dos estudantes.

“Desde a primeira edição, acompanho este trabalho e a continuidade dele ao longo dos anos prova sua competência educacional. Estaremos dispostos mais uma vez participar desta grande parceria”, ressaltou o chefe de Gabinete.