Educação em foco

Prefeitura de Goiânia abre período de matrículas para 2017 O A Prefeitura de Goiânia deu inicio no dia 14 de dezembro, à pré-matrícula para os centros municipais de Educação Infantil (Cmei) e escolas da Capital. As famílias que desejam matricular seus filhos devem solicitar as vagas, exclusivamente via internet, pelo Portal da Prefeitura. A SME disponibiliza vagas para cerca 30 mil novos alunos no próximo ano, sendo dez mil para a Educação Infantil e 20 mil para o Ensino Fundamental.

Diretora da rede estadual é indicada a prêmio nacional

Mais uma vez uma instituição de ensino da rede pública estadual de Goiás conquista destaque no cenário nacional. Pela série de ações realizadas no Colégio Estadual Costa e Silva com o objetivo de recuperar a imagem da escola junto aos alunos, servidores e à comunidade, a diretora Lesley Maria de Oliveira é uma das três personalidades indicadas ao prêmio Faz Diferença, promovido pelo jornal O Globo.

Bandas escolares são premiadas em campeonato

Bandas das escolas estaduais da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) conquistaram prêmios no 23º Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras realizado no último fim de semana, no Rio de Janeiro. Divididas em categorias técnicas diferentes, todas as cinco corporações musicais de Goiás que participaram da competição nacional foram premiadas.

UEG inscreve para MBA em Análise de Sistemas

A 2ª A UEG de Santa Helena está com inscrições abertas até 31 de janeiro do ano que vem para o curso de especialização Lato Sensu em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Especialistas. As aulas estão previstas para começar no dia 3 de março de 2017. São 35 vagas. A turma a ser formada terá como público-alvo bacharéis e tecnólogos nas áreas relacionadas à tecnologia da informação. Entre elas, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Engenharia de Software.