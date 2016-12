Bazar: Festival Canto da Primavera recebe prêmio em Lisboa

A identidade visual para o Festival Canto da Primavera 2016, desenvolvida pela Enredo Branding, foi premiada no Festival Lusófonos da Criatividade, em Lisboa, Portugal. O projeto recebeu Prata na categoria Identidade Corporativa. O Prêmio Lusófonos da Criatividade é um festival internacional de criatividade, sediado em Portugal, único e dedicado exclusivamente a premiar, homenagear e debater os mercados publicitários e de comunicação dos países de língua portuguesa. Fundada em 2012, pelo empresário Ciro Rocha, a empresa goiana Enredo é uma consultoria de branding, inovação e design.

UEG oferece cursos à distância a partir de janeiro

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) oferecerá 950 vagas na modalidade Educação a Distância em 2017 para os cursos de Ciências Biológicas, História e Pedagogia. As inscrições serão realizadas de 20 de janeiro a 9 de fevereiro.

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 19 de fevereiro, nas cidades de Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Aparecida de Goiânia, Catalão, Formosa, Mineiros, Niquelândia, Posse, Santo Antônio do Descoberto, São Simão e Uruana. Confira edital em www.estudeconosco.ueg.br.

Capacitação no campo

Em 2016, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar Goiás) realizou mais de 250 mil atendimentos no Estado, envolvendo cursos e treinamentos de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social, Assistência Técnica Gerencial (ATEG/Senar Mais) e programas especiais, como Agrinho, Faeg Senar em Ação, Equoterapia, Recuperação de Nascentes, Agricultura Urbana, entre outros. Para 2017, a entidade estima crescimento no número de atendimentos. Estão previstos mais de 360 mil atendimentos, sendo mais de 270 mil voltados para os programas especiais e mais de 90 mil cursos e treinamentos de FPR e PS.

Jornalismo de destaque

A TV Brasil Central, a Rádio Brasil Central e a RBC FM ganharam juntas mais de dez prêmios jornalísticos em 2016, nas categorias radiojornalismo e telejornalismo. Uma matéria da TV ficou entre dez finalistas de um prêmio nacional e o radialista Emmerson Kran foi ainda homenageado na Assembleia Legislativa de Goiás com a Comenda dos Ipês, homenagem concedida a quem promove assuntos relacionados ao meio ambiente.

Entre as conquistas da TV Brasil Central está o 1º lugar no Prêmio de Jornalismo em Cidadania e Direitos Humanos Wilmar Alves, concedido pela UFG, na categoria Telejornalismo, com a reportagem Autismo – Um Mundo Singular.

Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás faz turnê na China

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás será a primeira orquestra brasileira a se apresentar na China. Será uma turnê de oito concertos, de 27 de dezembro a 6 de janeiro. No repertório, destaque à música brasileira, com composições de Villa-Lobos (O Trenzinho do Caipira), Camargo Guarnieri, Guerra-Peixe e clássicos da MPB, como Manhã de Carnaval, Garota de Ipanema e Aquarela do Brasil.

A regência está a cargo dos maestros Eliseu Ferreira e Gottfried Engels (Alemanha). Também serão interpretados outros autores, como Verdi, Strauss, Arturo Marquez e os chineses Liu Tieshan e Mao Yuan. A Sinfônica Jovem já tem em sua trajetória outras experiências internacionais, tendo se apresentado na Espanha, em 2011; na Alemanha, em 2014; e no festival Villa-Lobos, da Venezuela, em duas oportunidades, 2013 e 2015.

Nega Lilu seleciona trabalhos de autores goianos para novo livro

Autores goianos de poemas, crônicas e contos têm até 17 de janeiro para inscrever seus trabalhos no concurso para seleção de conteúdo literário para a Coleção e/ou – Volume 2, da Nega Lilu Editora. Cada autor pode inscrever até três trabalhos, que devem ser inéditos. Textos publicados somente em meio eletrônico serão considerados inéditos para fins de seleção. Mais informações: negalilu.com.br

Goianiense já pode alugar bicicletas pelo projeto DeBike

As 150 bicicletas públicas do projeto DeBike já estão disponíveis para uso do goianiense desde o último dia 20. Elas ficam à disposição nas 15 estações distribuídas pela Capital. Para utilizar o serviço, é necessário baixar um aplicativo (GynDeBike em celulares Android e DeBike em iOS), se cadastrar e, depois, retirar a bicicleta. O usuário pode pagar pela diária (R$ 4), pelo mês (R$ 8), pelo semestre (R$ 35) ou pelo ano (R$ 70). O pagamento é feito por cartão de crédito.

Lançamento para o verão

O Boticário amplia as novidades para o verão lançando duas fragrâncias leves e frescas, Linda Summer e Arbo Ocean. A inspiração vem da atmosfera praiana, das cores do sol e do mar, e de todas as sensações despertadas por esse cenário.

Destacando a feminilidade, Linda Summer mistura notas frescas e frutais a notas florais e amadeiradas. Já a fragrância masculina traz o efeito cooling, que potencializa a ação refrescante do produto na pele.