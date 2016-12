Marconi amplia diálogo com prefeitos

Encontro faz parte da ação do governador de se encontrar com todos os prefeitos eleitos e reeleitos do Estado. Até agora, 77 já foram atendidos por ele

Em uma nova rodada de audiências com prefeitos cujos mandatos se iniciam em janeiro próximo, o governador Marconi Perillo recebeu no início na terça-feira, dia 20, mais oito futuros chefes de executivos municipais. Desta vez, Marconi recebeu Josemar Saraiva Freire (PSDB), de Cavalcante; Delson José Santos (PSDB), de Carmo do Rio Verde; José Luiz Fernandes (PSDB), de Rubiataba; Patrícia Amaral Fernandes (PSDB), de Nova Veneza; Wisner Araújo de Almeida (DEM), de Corumbaíba; e Moacir Dias Barbosa (PSDB), de Itauçu.

Também marcaram presença na reunião dois novos prefeitos que não estão na base de apoio do governador. Paulo do Vale (PMDB) gestor de Rio Verde e André Chaves (PMDB) de Buriti Alegre vieram para o encontro e também foram recebidos por Marconi no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. No total, até agora, 77 prefeitos foram atendidos pelo governador.

O prefeito eleito de Rio Verde, Paulo do Vale, parabenizou o governador: “O palanque político já foi desmontado e essa parceria tem que existir. O Governo do Estado tem que estar presente no nosso município”, afirmou. Vale antecipou que apresentou ao governador demandas para as áreas de Saúde e Segurança Pública, além de solicitar recursos para pavimentação asfáltica em rodovias.

Ainda segundo o prefeito eleito de Rio Verde, a sinalização de Marconi para atender os pedidos foi positiva. “Também convidei o governador para fazer uma visita, para que a gente possa estreitar o relacionamento com o Governo. Firmamos alguns compromissos com o governador Marconi Perillo e hoje saio daqui bem animado”, disse.

O prefeito eleito de Buriti Alegre, André Sousa Chaves, elogiou como republicana a atitude do governador de convidar os novos gestores para audiências. “Vamos assumir a prefeitura em um momento que o País vive muitas dificuldades e na nossa cidade não é diferente. Mas temos certeza que o governador, com a austeridade que sempre governou Goiás, com as parcerias com os municípios, e sendo republicano, vai nos ajudar muito a partir do ano que vem”, pontuou.

Josemar Saraiva Freire, novo prefeito de Cavalcante, entregou ao governador dez ofícios solicitando parceria do Governo de Goiás. Ele se declarou entusiasmado com a atenção o governador em atendê-los: “A reunião foi excelente. Nós ficamos muito honrados por morarmos em um município pequeno e termos sido convidados pelo governador. Isso comprova o comprometimento do governo estadual com o desenvolvimento dos municípios”.

Delson José Santos, de Carmo do Rio Verde (PSDB), também comemorou a audiência de hoje. “A reunião foi muito importante. É o momento que nós temos para transmitir os problemas que nós vivemos nos municípios e o governador está sensível em nos ajudar”, ressaltou.

Delson destacou que o governador garantiu que encaminhará investimentos para a cidade provenientes dos recursos da venda Celg D. “Tenho certeza que nossa gestão vai ser muito positiva com a ajuda significativa do governador, que está sensível a nos ajudar. Sem a ajuda do Governo, é difícil para os municípios fazer uma boa gestão”, disse