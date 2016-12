Projeto leva alegria a pacientes do HGG

Profissionais da comunicação foram convidados para conhecer melhor a realidade do Hospital e levar animação e afeto aos pacientes durante uma manhã bem animada

Daniela Martins

De jaleco branco, nariz de palhaço, cara pintada, perucas, chapéus e outros adereços, um grupo de jornalistas goianos atenderam ao convite do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) e foram ao Hospital Geral de Goiânia (HGG) divertir os pacientes, muitos internados há meses para tratamento na unidade. Era manhã de 15 de dezembro, começava a quarta edição do Comunicadores da Alegria, projeto promovido pelo Idtech – organização social gestora da unidade – em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

O tom sisudo do ambiente hospitalar cedeu espaço para a animação e a cantoria dos repórteres, cinegrafistas, editores e apresentadores devidamente acompanhados pelo cantor Willian José, voluntário no projeto Sarau do HGG, e pelos artistas do Circo Lahetô. De leito em leito, pelos corredores, um aceno, um sorriso, às vezes tímidos e por vezes efusivos, sempre ganhavam de volta olhares de agradecimento, beijos jogados e acenos de quem luta contra as dores do corpo e o cansaço da alma, um dia após o outro.

O grupo visitou todo o HGG, a Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ambulatório e Centro de Terapia Intensiva (CTI), conversando e brincando com os pacientes, de crianças a idosos, leito a leito.

Editor-chefe da Tribuna do Planalto, o jornalista Ronaldo Coelho participou pela segunda vez do projeto. De cara pintada, percorreu a unidade, oportunidade para conhecer o funcionamento do Hospital e levar um pouco de alegria aos pacientes.

“A saúde pública de qualidade é um dos grandes anseios da sociedade e a gente da imprensa trabalha o ano todo mostrando os problemas existentes com o setor. Quando visitamos uma unidade como essa, percebemos o outro lado da moeda, o atendimento de qualidade, humanizado, que é oferecido”, avalia Ronaldo, que estava acompanhado dos repórteres da Tribuna, Daniela Martins e Yago Sales. “Pena que nem todas as unidades de saúde oferecem tratamento tão humano e de qualidade quanto o que é oferecido no HGG”, reforça o editor.

Ronaldo ressalta que o Comunicadores da Alegria é a chance também de levar um pouco de conforto às pessoas acamadas no leito do hospital. “É um momento importante que você leva essa alegria, deseja felicidades, boa recuperação. Isso é muito importante, porque as vezes muitas delas ficam lá isoladas, sem visita de parente, de amigo. Sempre que for convidado, estarei lá”, prontificou-se.

O projeto Comunicadores da Alegria é similar ao Doutores da Alegria, que utiliza a paródia do palhaço que brinca de ser médico no hospital.

Coordenador executivo do Idtech, José Cláudio Romero explica que a direção do HGG está sempre buscando atividades que quebrem a rotina do hospital, como é o caso do Comunicadores da Alegria. “Nosso objetivo é apresentar a realidade do SUS para os jornalistas que diariamente noticiam reportagens de saúde. É uma oportunidade de conhecerem de perto os nossos desafios”, afirmou.