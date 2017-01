Andrey Azeredo é o novo presidente da Câmara de Goiânia

Welcome! Log into your account

Um dos três vereadores a votar contra, Elias Vaz justificou seu voto afirmando que não pode “apoiar uma mesa diretora que conta com o apoio do setor imobiliário de Goiânia, que procura influenciar para buscar benesses para o setor”. (Com informações da Câmara)

Com 28 votos favoráveis, quatro abstenções e três votos contrários, o vereador Andrey Azeredo (PMDB) foi eleito para presidir o poder legislativo goianiense no biênio 2017/2018. Em sessão realizada na noite de domingo, 1º, os vereadores elegeram a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia. A chapa única foi encabeçada pelo vereador Andrey Azeredo (PMDB) e tem Vinícius Cirqueira (PROS) como primeiro vice-presidente, Rogério Cruz (PRB) como segundo vice-presidente, Zander Fábio (PEN) como primeiro secretário, Juarez Lopes (PRTB) como segundo secretário, Léia Klébia (PSC) como terceira secretária, e Jair Diamantino (PSDC) como quarto secretário.

