Com emoção de Maguito, Gustavo Mendanha é empossado em Aparecida

Yago Sales

A posse do novo prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PMDB), foi marcada pela emoção do antecessor e padrinho político, Maguito Vilela (PMDB). Depois de uma vitória esmagadora sobre os concorrentes, Gustavo recebe com otimismo a gestão da cidade onde nasceu e se elegeu por duas vezes vereador. Presidente da Câmara, trabalhou pela governabilidade de Maguito que, de novo, esclareceu em entrevista coletiva: “deixo a política aos mais jovens”.

Com o fim de algumas secretarias, o novo prefeito garante que haverá uma economia de R$ 2 milhões para a cidade ao longo do ano. “Nesse momento que estamos vivendo, da minha parte é preciso ter um pouco de austeridade”, assinalou. Estamos juntando algumas secretarias para que a diminuição dos gastos possibilite maior investimento à cidade”, esclareceu.

“O prefeito Maguito nos deixou uma situação favorável para a nova gestão. Ele pagou todos os servidores, os prestadores de serviço e dinheiro em caixa e ainda alguns convênios. Continuaremos o trabalho feito por Maguito”, confirmou.

Segundo o novo prefeito, o primeiro passo é melhorar a saúde. “Melhorar o atendimento, comprar equipamentos de última geração. Com inteligência, buscar reduzir os índices de violência na cidade. Melhorar o paisagismo da cidade e revitalização as principais avenida. Vamos transformar Aparecida em uma cidade inteligente, para isso criamos a Secretaria Ciência, Tecnologia e Inovação”.

“Saímos com sensação de dever cumprido. E acredito que Gustavo continue tornando a cidade numa cidade universitária, e geradora de emprego”, disse, em tom emocionado, o ex-prefeito Maguito Vilela, que voltou a dizer que voltará a advogar a partir de fevereiro. “Não voltarei à política depois de me candidatar a vários cargos públicos”. Mas, indagado por um repórter se se candidataria, respondeu: “Ninguém pode dizer dessa água não bebo”.

Em tom de despedida, o ex-prefeito destacou: “Durante esses oito anos que estive em Aparecida conheci pessoas extraordinárias que aceitaram o desafio de trabalhar incansavelmente pela cidade. O apoio da Câmara dos Vereadores foi decisivo, ela foi a grande parceira do povo aparecidense”.

Maguito ressaltou as parcerias que teve, em seus dois mandatos, sobretudo com os governos federal e estadual. Ele afirmou que deixa a Prefeitura de Aparecida com cerca de R$ 210 milhões em caixa. Para ele, uma unanimidade em relação aos outros municípios brasileiros. Muito emocionado, terminou: “Enquanto vida eu tiver, eu vou lutar por Aparecida”.