Empossado pela 4° vez, Iris promete servir com eficiência: “será a melhor administração que Goiânia já teve”

Yago Sales

Vereadores não eleitos, eleitores, líderes religiosos, lideranças políticas aguardavam o início da solenidade de posse na tarde de domingo, 1º, no Centro de Cultura e Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), no setor Chácara São José. Com atraso de 45 minutos, já que a cerimônia estava marcada para as 15 horas, a plateia não poupou palmas quando Iris entrou no palco, ao lado da ex-deputada Federal, dona Iris.

Presidida pelo radialista Jorge Kajuru (PRP), o mais bem votado nas eleições com 37.796, a posse de Iris Rezende e dos 35 vereadores eleitos em Goiânia durou cerca de uma hora e meia.

Kajuru, de início, anunciou que os vereadores não teriam direito ao discurso de posse: “A população não quer de nós discurso, quer ação”. O Hino Nacional, interpretado por Célia Valadão, emocionou familiares de vereadores eleitos pela primeira vez.

“Executivo e Câmara Municipal terão daqui para frente um desafio conjunto. Cabe a nós trabalhar incansavelmente a partir de hoje para fazer valer a vontade do povo”, disse Iris.

Um dos destaques para sua nova gestão é a Educação, mas Iris ressaltou que trabalhará para a saúde também. “É responsabilidade compartilhada do município, do Estado e da União. E todos precisam se unir e assumir suas obrigações”, afirmou.

O novo prefeito discursou que a infraestrutura está carente e que, o trânsito “precisa de intervenções profundas e urgentes”.

Iris, por fim, disse que quer fazer uma administração inovadora. “Eu amo Goiânia, o goianiense”. Emocionado, terminou: “Com fé e confiança, farei a mais bela administração que Goiânia já viu”.

Eleição da casa

Logo à noite, após serem empossados, os vereadores seguiram à Câmara de Municipal. Lá, Andrey Azeredo (PMDB) foi eleito, em chapa única, presidente da Casa. Ele obteve 28 votos, dos quais 17 são de novatos. Cogitava-se o nome de Welington Peixoto (PMDB), mas a predileção de Iris Rezende Machado pelo nome de Andrey conduziu ao resultado.