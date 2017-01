Iris Rezende toma posse e promete mutirões de “cara nova”

Iris Rezende foi empossado como prefeito de Goiânia, pela quarta vez, na tarde deste domingo, 1º, em sessão solene realizada no Centro de Convenções da PUC-GO, Campus 2, no Setor Chácara São José. Os 35 vereadores eleitos também tomaram posse para a 18ª legislatura da Câmara de Vereadores.

Vereador eleito com maior número de votos, Jorge Kajuru (PRP) dirigiu a sessão como presidente da mesa dos trabalhados, acompanhado pela vereadora Dra. Cristina Lopes (PSDB), como primeira-secretária; e Vinícius Cerqueira (Pros), segundo-secretário.

Em rápido discurso, o prefeito Iris Rezende garantiu que adotará medidas contundentes em todas as áreas da administração e que irá trazer de volta os mutirões, marca registrada das suas administrações, mas de “cara nova”. “Cabe a nós eleitos trabalharmos incansavelmente a partir de hoje para fazer valer a confiança depositada pelo povo. Diante do período que passamos, a responsabilidade imposta a nós é ainda maior”, afirmou.

Legislativo

Como presidente da sessão solene, Jorge Kajuru decidiu que nenhum vereador faria discurso, pois isso estenderia muito o tempo de evento. O vereador prometeu uma solenidade rápida e simples. “A população está querendo de nós políticos atitudes e elas devem começar urgente. O momento não é de palavras ao vento”, disse ele.

Os novos vereadores, bem como Iris Rezende, fizeram juramento prometendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município com “patriotismo, honestidade e espírito público” o mandato conferido. (Com informações da Câmara de Vereadores)