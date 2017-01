A partir desta terça-feira, 3, a Universidade Federal de Goiás (UFG) recebe inscrições para concurso público que busca preencher de 38 vagas do quadro de técnico-administrativos. As oportunidades são para as cidades de Aparecida de Goiânia, Catalão, Goiânia e Jataí, com remuneração inicial entre R$ 1.834,69 e R$ 3.868,21. Serão selecionados candidatos com formação em nível fundamental, médio e superior.

As inscrições terminam no dia 2 de fevereiro e ocorrem exclusivamente pela internet no sítio do Centro de Seleção da UFG, responsável pela realização das provas. O valor das inscrições é definido conforme o cargo pleiteado, com taxas que variam entre R$ 70,00 a R$ 150,00. As regras do concurso, que tem validade de dois anos, prorrogáveis por igual período, estão disponíveis no Edital nº 50/2016.

A prova objetiva será realizada no dia 5 de março e, para os cargos que exigem prova teórico-prática, a segunda etapa avaliativa será no período de 5 a 11 de abril. Os locais para realização da prova objetiva serão divulgados no dia 3 de março. Já o resultado final sairá no dia 31 de maio.

Reserva de Vagas

Além da reserva de vagas para candidatos com deficiência, o concurso prevê a destinação de 20% das vagas para candidatos que se autodeclararem negros. O item do edital vale para os cargos que possuem três ou mais vagas disponíveis na cidade de lotação. A medida atende à Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014, que estabelece a reserva em concursos no âmbito da administração pública federal, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União.

Mais informações: https://www.cs.ufg.br