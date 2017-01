Centro de Convivência tem vagas para idosos

O Centro de Convivência de Idosos Cândida de Morais, da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), está com inscrições abertas para a Oficina de Inclusão Digital, que oferece noções de informática, digitação, editor de texto e internet. Para participar, é necessário que a pessoa tenha 60 anos ou mais e possua autonomia funcional. As aulas são gratuitas.

Os interessados devem procurar o Centro de Convivência, que fica na Rua Palmares, entre CM-08 e CM-10, no Setor Cândida de Morais, em Goiânia. As inscrições são presenciais. É necessário a apresentação de cópias da carteira de identidade, CPF e do comprovante de endereço do idoso no ato da inscrição, que também é gratuita, e poderá ser feita das 8 às 11h30, ou das 13 às 16h30. São oferecidos vários horários de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino e vespertino.

Localizado na região Noroeste de Goiânia, o espaço, inaugurado em 2015, promove a socialização e contribui para a interação social, troca de experiências e valorização dos idosos. O atendimento conta com equipe multidisciplinar, formada por pedagogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social e psicólogo.