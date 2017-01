Inscrições para festival D’Olhar vão até fevereiro

Cineastas, artistas e qualquer pessoa que tenham obras em formato videodança e documentário de dança podem participar do D’Olhar – 1º Festival Itinerante de Dança e Vídeo 2016/17. O evento será realizado nos dias 26 e 30 de abril na Vila Cultural Cora Coralina e em alguns parques de Goiânia. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de fevereiro pelo site www.dolhar.com.br.

D’Olhar é um festival precursor em Goiás dedicado exclusivamente ao desenvolvimento de interface de dança e vídeo. A iniciativa é promovida pela Mova-se Projetos Culturais e tem o apoio do Fundo de Arte e Cultura da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce). Podem participar pessoas físicas, empresas, sociedades, grupos, organizações, consórcios, academias e escolas, residentes e ou com sede em qualquer parte do mundo. Com o objetivo de fomentar as iniciativas locais foi criado também um prêmio destinado aos artistas goianos.

Nesta primeira edição, haverá competição para as seguintes categorias: videodança e documentário de dança. A categoria videodança contempla vídeos em que a relação corpo/câmera é o principal objeto de investigação, abordando a relação direta entre corpo, movimento, coreografia e imagem. De quantas maneiras se podem capturar um movimento no espaço, diversos ângulos e olhares devem compor a obra. Já a categoria documentário de dança contempla os vídeos que retratam a vida ou a obra de um artista, companhia de dança ou espetáculo.

Mais informações: (62) 3432-0327