Matrícula na rede escolar de Aparecida vai até dia 14 de janeiro

Pais e responsáveis têm até dia 14 de janeiro para realizar a matrícula de seus filhos na rede municipal de educação de Aparecida de Goiânia. A matrícula para as crianças que ainda não estudam na rede municipal poderá ser feita por telefone ou pela internet entre 8h e 21h. A ligação deve ser feita pelo telefone 0800 607 0040, e é gratuita. Já quem optar pela internet deve entrar no site da prefeitura, www.aparecida.go.gov.br, e acessar o link “Matrícula Online”. O sistema é simples e avança à medida que os dados da criança forem preenchidos.

Ao todo, 13.547 novas vagas serão disponibilizadas pela rede municipal de ensino, composta por 88 unidades – 59 escolas e 29 Cmeis. Deste total, 10.879 são destinadas ao Ensino Fundamental e 2.668 à Educação Infantil. Após o período estipulado para a inscrição, os pais ou responsáveis deverão efetivar a matrícula dos filhos diretamente na unidade escolar escolhida.

A SME reforça ainda que é importante ter em mãos os dados da criança que será matriculada para agilizar o atendimento. São necessários certidão de nascimento com nome completo da mãe e data exata de nascimento da criança, endereço completo e número do cartão Bolsa Família, caso a família seja beneficiária do programa.

O sistema de matrícula é totalmente informatizado e encaminhará o aluno para a unidade mais próxima de sua casa. A unidade, no entanto, pode ser alterada pelo responsável, caso a unidade de preferência ainda possua vagas.

VETERANOS – Os alunos que já estudam na rede, e não desejam mudar de unidade, tiveram a matrícula realizada automaticamente, ao final do ano letivo de 2016. Quem solicitou transferência de unidade, no entanto, também deverá acessar o sistema online ou de teleatendimento para fazer uma nova solicitação de vaga. Para isso, o responsável deve ter em mãos, além dos dados já mencionados, o documento de encaminhamento emitido pela unidade antiga do aluno.

Tanto novatos quanto veteranos que realizarem a transferência terão até o dia 20 de janeiro para confirmar a matrícula diretamente na unidade escolar escolhida. Caso contrário, a vaga do aluno que não efetuou a confirmação voltará para o sistema, para atender outra criança.

É importante lembrar que, após o dia 14 de janeiro, a solicitação de vagas não poderá mais ser realizada por telefone, apenas pelo site. O pedido pode ser feito ao longo de todo o ano. No caso do Ensino Fundamental, o encaminhamento é imediato, já que atualmente as vagas são superiores à demanda. Para os Cmeis, que atendem crianças de zero a cinco anos, o encaminhamento é gradativo, à medida que surgirem vagas, seguindo a ordem de inscrição das crianças no cadastro de reservas e a faixa etária.

Demanda – Para atender demanda por vaga na rede municipal de ensino, a atual gestão construiu 20 novos Centros Municipais de Educação Infantil, sendo que 10 entraram em funcionamento em 2016. Com as nove unidades já existentes em 2009, o município conta hoje com 29 Cmeis próprios. Além disso, a SME possui convênio com 23 Centros de Educação Infantil (CEI), cujas matrículas são feitas pela direção de cada unidade. No total, foram atendidas no ano passado, 10 mil crianças entre 6 meses e cinco anos.