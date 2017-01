Ampliado calendário de pagamento do IPVA 2017

O Calendário do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2017 volta a ser dividido entre os meses do ano. A cobrança será de janeiro a novembro, e não até dezembro. Em 2016, a cobrança do imposto ficou concentrada no primeiro semestre, para reforçar o caixa estadual.

Com a alteração, que ainda será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), a sequência para pagamento é também do final 1 a 0. Quem optar por quitar ou pagar parcelado terá como data limite de 27 de fevereiro a 30 de novembro, conforme a placa. A fiscalização, segundo o previsto, começa em abril. O Departamento de Trânsito de Goiás, baseado em dados de até setembro de 2016, informa que a frota tributável em Goiás, é de 3,07 milhões de veículos.

O novo calendário poderá ser acessado no site do Detran. O sistema foi atualizado e os proprietários de veículos terão acesso aos boletos que poderão ser pagos em três parcelas ou parcela única. Benefícios e vantagens como valores e condições de desconto, de 50% para veículos populares, como os carros 1.0 e motocicletas 125 cilindradas, sem infrações de trânsito no ano anterior e de 5% ao motorista inscrito no programa Nota Fiscal Goiana, estão mantidos.