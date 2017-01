Credeq abre processo seletivo para 196 vagas

O Centro de Referência e Excelência em Dependência Química em Aparecida de Goiânia, o Credeq Prof. Jamil Issy, lança, nesta terça-feira, dia 10, um edital do seu processo seletivo para preenchimento de 196 vagas de trabalhos, em 27 funções. Os salários variam de R$ 950 a R$ 8.390. Os candidatos classificados, convocados e contratados receberão, além do salário base, adicionais de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Todos os convocados serão contratados pela Associação Comunidade Luz da Vida em regime celetista. A contratação obedecerá a ordem de classificação. A instituição, que atua há 19 anos com dependência química, é a responsável pela administração do Credeq Jamil Issy. O certame está dividido em quatro etapas, sendo que a primeira, que é o período de candidatura, termina na próxima segunda-feira, dia 16.

Inscrições

As inscrições devem ser efetivadas pessoalmente, das 8 horas ao meio-dia, e das 14 até as 16 horas, na sede do Credeq Prof. Jamil Issy, em Aparecida de Goiânia. No sábado, dia 14, o registro pode ser realizado entre 8 horas e meio-dia. O interessado deve levar a ficha de inscrição , que está no site do Credeq, preenchida.

Do total de vagas oferecidas neste processo, 3% serão reservadas às pessoas com deficiência que atendam às exigências legais. As datas das demais etapas do concurso, análise curricular, prova e entrevista por competência, serão publicadas no site do Credeq, assim como os resultados do processo. Confira abaixo tabela com as funções:

Mais informações:(62) 3952-5515