UEG abre especialização em Gestão da Educação Superior

Welcome! Log into your account

São oferecidas 40 vagas. Podem se inscrever profissionais de diversas áreas com formação em nível superior completo, com diploma emitido por instituição reconhecida pelo MEC, que exerçam ou que tenham interesse em exercer atividades relacionadas a estudos, pesquisas, projetos e ações relacionadas à docência e à gestão da educação superior; licenciados e/ou bacharéis. Confira edital, clique aqui .

Está aberto o edital para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência e Gestão da Educação Superior: Presentificando a Interdisciplinaridade da UEG de Luziânia. As inscrições, que começam nesta segunda, 16, seguem até dia 27 de janeiro e são gratuitas. O candidato deve entregar todos os documentos descritos no edital na Secretaria Acadêmica do Campus Luziânia, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

: Trying to get property of non-object inon line