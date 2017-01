Programa Coletivo Jovem abre inscrições em Goiás

O Coletivo Jovem abre inscrições até 06 de fevereiro para programa de desenvolvimento profissional para jovens nos municípios de Goiânia, Trindade e Aparecida de Goiânia. Podem participar jovens de 16 a 25 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio. As aulas começarão no dia 13 de fevereiro.

No novo programa, o aluno é convidado a pensar no seu plano de vida e desenvolver projetos práticos nas comunidades onde vive. São três módulos para experimentação prática: Comunicação & Tecnologia, Marketing & Vendas e Eventos.

A nova metodologia também promove o desenvolvimento de habilidades socioemocionais necessárias para o mundo do trabalho. Além das novidades na metodologia, o curso oferece uma plataforma virtual de aprendizagem, que pode ser acessada dentro ou fora das salas do Coletivo e um game para celular.

As aulas duram dois meses e ocorrem duas vezes por semana com duração de duas horas. Ao final desse período, os jovens poderão ser encaminhados para participação em processos seletivos de grandes empresas parceiras do projeto, além de processos seletivos na fábrica Coca-Cola em Trindade-GO.

As inscrições podem ser realizadas nas unidades do Coletivo. É necessário que os jovens estejam com os seguintes documentos em mãos: duas fotos 3×4, xerox do RG e CPF, comprovante de escolaridade e residência, e, se for menor de idade, deve ir acompanhado de um responsável.

Mais informações pelo site www.coletivococacola.com.br ou no telefone 0800-021-2121.

Unidades do Coletivo Coca-Cola em Goiás:

Goiânia:

• Setor Madre Germana II – Coletivo SETE – End: Rua São Vicente, esq. c/ av. José Barbosa Reis, Qd. 22 – Tel: 3258-9298 – Goiânia – GO.

• Jardim Nova Esperança – Coletivo OSCEIA – Endereço: Rua União esquina com a Rua da Paz Qd. 175 Lt. 10 Setor Jardim Nova Esperança – Unin 3 – Tel: 3297-4240 – Goiânia – GO.

• Colina Azul – Coletivo Projeto Crescer – Endereço: Av. Flamingo – Quadra 05, Lote 13 e 14 – 3248-5919 – Aparecida de Goiânia – GO.

Trindade:

• Jd. Marista – Coletivo OSCAFIS – Endereço: Rua Ibirapuera, nº 415, Qd. 41, Lt. 05 – Tel: 3211-1413 – Trindade – GO.