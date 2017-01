Alunos vão acolher novos estudantes do ensino integral

Cerca de 250 alunos e ex-alunos dos Centros de Ensino em Período Integral (Cepis) de Goiânia e do interior estão participando de uma capacitação para o acolhimento dos estudantes das 21 novas escolas de Ensino Médio em tempo integral da rede pública estadual.

O encontro aconteceu entre os dias 16 e 21 de janeiro, o evento foi organizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) e conta com a parceria do Instituto de Co-Responsabilidade (ICE), de Pernambuco, parceiro do Governo de Goiás na implantação do modelo de Ensino Médio integral em Goiás. Além da equipe do ICE, um grupo de alunos que participou da experiência modelo em Pernambuco também está participando do encontro.

A superintendente de Ensino Fundamental e coordenadora das escolas de tempo integral da Seduce, Márcia Rocha de Souza Antunes, explica que o acolhimento será realizado em duas etapas. “Na próxima semana será realizado nas 21 escolas que já são de tempo integral e, no dia 13 de fevereiro, nas outras 21 que estão começando a desenvolver esse modelo a partir de 2017.

De acordo com ela, durante o encontro desta semana, serão promovidas diversas oficinas e dinâmicas a fim de preparar melhor os jovens para acolher não só os colegas, como também os pais de alunos, os professores e a equipe da escola nos primeiros dias de aula.

Prática educativa

Integrante do ICE, a pedagoga Regina Célia Melo de Lima diz que o acolhimento é uma prática educativa integrada ao currículo da escola de tempo integral e o marco zero do Projeto de Vida, que faz a ligação entre o que o aluno sonha ser na vida e as estratégias de como alcançar esse sonho.