Cineastas, artistas e qualquer pessoa que tenham obras em formato videodança e documentário de dança podem participar do D’Olhar – 1º Festival Itinerante de Dança e Vídeo 2016/17. O evento será realizado nos dias 26 e 30 de abril na Vila Cultural Cora Coralina e em alguns parques de Goiânia. As inscrições podem ser feitas até 15 de fevereiro pelo site www.dolhar.com.br.

D’Olhar é um festival precursor em Goiás dedicado exclusivamente ao desenvolvimento de interface de dança e vídeo. A iniciativa é promovida pela Mova-se Projetos Culturais. Nesta primeira edição, haverá competição para as seguintes categorias: videodança e documentário de dança. Há um prêmio destinado exclusivamente aos artistas goianos.

E[cs]xtas[y]e – Uma história de Romeu e Julieta

O espetáculo E[cs]xtas[y]e – Uma história de Romeu e Julieta está em cartaz no Teatro Sesc Centro até 31 de janeiro. Sob a direção de Wellington Dias, a montagem revive cenas clássicas de uma maneira nova e ousada, e conta com um elenco de 14 jovens, músicas originais, figurino atemporal, espaço e cênico multidimensional.

No musical, os papéis principais do texto de Shakespeare foram tripartidos e separados em odes que relatam três fases de um amor: conhecimento; renovação de votos e amor eterno. A ideia original é de Antônio Amâncio Cañaes, diretor e preparador de elenco carioca, que hoje é roteirista da Rede Globo, de quem o Wellington Dias recebeu a inspiração. Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia), e R$ 7 (comerciários com carteira do Sesc). Mais informações: 3933-1700

Transporte e Liberalismo

Os problemas de mobilidade urbana e transportes no Brasil são tema de um bate-papo, dia 26, na FNAC do Flamboyant Shopping, com autores e pesquisadores da área. Será também o lançamento do livro Transporte e Liberalismo. Pedágios urbanos, serviços de compartilhamento de veículos e bicicletas, Über e aplicativos para táxi serão abordados como possibilidades de melhoria da mobilidade dos grandes centros. Adriano Paranaíba, do IFG, é o organizador do livro, que reúne artigos de seis pesquisadores da Universidade de Brasília e de Portugal.

Aulas de teatro no Lyceu de Goiânia

Os estudantes do Colégio Lyceu, um dos mais antigos e tradicionais de Goiânia, terão acesso gratuito ao curso técnico de teatro integrado ao ensino médio. A iniciativa é resultado da parceria entre a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Estado, a direção do Lyceu e o grupo Sonhus Teatro Ritual. Assim, o estudante irá concluir o Ensino Médio com diploma de formação profissional na área. As inscrições até 25 de janeiro. Matrículas na secretaria do colégio (Rua 21, Centro).

Coca-Cola reforça marca única

A Coca-Cola começa 2017 implantando no Brasil sua estratégia mundial de marca única. Uma só Coca-Cola, com variações. As novas latas e embalagens de garrafas de PET já foram lançadas. Nelas, o disco vermelho está no centro da identidade visual acompanhado da cor de cada uma das versões: a original é toda vermelha, a zero açúcar com detalhe preto, e na Stevia e 50% menos açúcares, com detalhe em verde.

Foram 18 meses de processo criativo para a equipe global de design chegar ao novo visual. O reposicionamento aumenta o foco sobre as versões com menos ou zero açúcar, uma tentativa de alavancar as vendas dessas variações da Coca.

Musical Mamonas no Sesi

O Musical Mamonas chega a Goiânia para apresentações nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, no Teatro Sesi. O espetáculo, que conta a trajetória dos cinco garotos de Guarulhos, já foi visto por mais de 60 mil pessoas. Os atores Ruy Brissac, Adriano Tunes, Elcio Bonazzi, Arthur Ienzura e Yudi Tamashiro formam o quinteto que teve uma carreira apoteótica nos anos 90 e que, num terrível acidente aéreo, há 20 anos, deixou a cena pop brasileira. A banda Mamonas Assassinas entrou para a história como o maior fenômeno da indústria fonográfica brasileira, tendo vendido mais de três milhões de cópias no primeiro e único disco. O Musical Mamonas relembra essa trajetória impactante sob a direção do aclamado José Possi Neto.

Caipirinha no Madero

Em parceria com a Bacardi, a rede Madero de restaurantes iniciou 2017 com boas notícias para os apreciadores da caipirinha. Até 17 de fevereiro, as unidades Steak House de todo o Brasil oferecem 50% de desconto nas caipirinhas de cachaça premium Leblon, de segunda a sexta-feira. A típica bebida brasileira ganhou sabor especial no Madero com o uso da Leblon. O aroma robusto da cachaça mineira, que possui notas de cana e especiarias, combina com frutas tropicais e de acidez moderada. A alquimia da caipirinha do Madero ganhou combinações cítricas e adocicadas em cinco receitas: Limão, Morango, Kiwi, Morango com Kiwi e Frutas Vermelhas.

Cosméticos goianos em expansão

Com uma produção diária de 20 mil itens em sua fábrica em Aparecida de Goiânia, a Odorata tem planos de expansão para 2017. Criada há cinco anos, a indústria de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal vai expandir as vendas para Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Maranhão e Paraná. Atualmente, a distribuição dos produtos é feita para São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Bahia e Distrito Federal. Empresa goiana, a Odorata atua com produção própria e comercialização de seus produtos por meio do varejo direto, revendidos sob uma elaborada rede de 25 mil consultoras ativas espalhadas pelo território nacional.