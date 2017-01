Manoel Xavier busca excelência na prestação de serviço pelo Detran

Marcione Barreira

Após começar o processo de modernização do órgão com investimentos em tecnologia da informação, planejamento e estatística, o presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), Manoel Xavier Ferreira Filho, aposta agora na reestruturação e inovação na área de atendimento e prestação de serviço propriamente dita. Desde que assumiu o comando da autarquia, Manoel Xavier cumpre à risca o projeto de modernização e descentralização do órgão visando facilitar a vida do cidadão, que hoje pode realizar vários serviços sem precisar ir à sede, no bairro Cidade Jardim, em Goiânia. Para isso, vem desenvolvendo ferramentas que possibilitem a prestação de serviços pela internet. Completando um ano à frente da autarquia, Manoel Xavier informa que o Detran estará focado na intensificação das ações educativas, sem descuidar da fiscalização e aplicações das sanções previstas em lei. “Sempre com foco na valorização do ser humano, do cidadão”, observa. “Promovemos mudanças estruturais e devolvemos para o cidadão, na forma de serviço de qualidade, toda contribuição que ele dá ao Estado. Temos buscado parcerias que nos ajudem a instituir padrões de qualidade ao serviço público. Nosso trabalho é focado em tratar nossos usuários como clientes e sua satisfação é nosso eixo norteador”, afirma Manoel Xavier.

“Teori deixa uma grande lacuna no Judiciário do Brasil, onde exerceu brilhante carreira, conduzindo a Magistratura com abnegação, transparência, competência e ética”

Governador Marconi Perillo em nota oficial sobre a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki. Magistrado morreu após queda de avião em Paraty, Rio de Janeiro.

Rápidas

Conhecedor da gestão de trânsito e mobilidade urbana, Antenor Pinheiro critica a decisão do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, de acabar com a autarquia municipal de trânsito (SMTA) e inserir suas atribuições na administração direta da Prefeitura.

• • •

Ex-presidente da Superintendência Municipal de Trânsito de Goiânia (então uma autarquia), Pinheiro afirma que a decisão é uma estratégia “ilegal” e “esperta” para levar para o tesouro municipal os recursos da aplicação de multas de trânsito.

• • •

Pinheiro sentencia: “A exemplo de Goiânia, em breve teremos os serviços de trânsito falidos na cidade de Aparecida”

Vice-governador elogia aproximação

Para o vice-governador José Eliton, a agenda entre o governador Marconi Perillo e o prefeito Iris Rezende, discutida na sexta-feira passada, é revestida de um simbolismo muito importante, demonstrando maturidade, compreensão e respeito.

Elogio

Durante o encontro entre os dois, Marconi Perillo não poupou elogios a Iris. Em dado momento Marconi disse: “O senhor é um prefeito diferenciado, não é qualquer pessoa. É um líder muito importante para a história de Goiás e do Brasil”.

Elogio 2

Já Iris destacou que em respeito ao governador, assim que tomou conhecimento através da imprensa de que Marconi o encontraria primeiro, ele se adiantou em sinal de respeito a hierarquia. “Imediatamente pedi uma audiência justamente em sinal de respeito e de consideração”, disse

Vereadores contra secretários

Por iniciativa dos vereadores Elias Vaz (PSB), Jorge Kajuru (PRP) e Priscilla Tejota (PSD), foi protocolada no Ministério Público Estadual ação que pede o afastamento de dois secretários nomeados por Iris Rezende: Kleber Adorno (Cultura) e Samuel Almeida (Governo).

As acusações

Segundo os vereadores, Kleber Adorno responde por estelionato, formação de quadrilha e fraude. Já Samuel Almeida, de acordo com as representações apresentadas, foi condenado a sete anos de reclusão por fraude em licitação, quando era presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, em 2005 e 2006.

Outro lado

Tanto os secretários Kleber Adorno quanto Samuel Almeida não comentam o caso. Até aqui, Iris Rezende não se manifestou. A coluna não consegui contato com nenhum dos secretários para obter maiores esclarecimentos.

Eleição no Ministério Público

Três representantes nomes concorrem ao cargo de procurador-geral de Justiça de Goiás: os promotores Ana Maria Rodrigues da Cunha e Rodney da Silva e o procurador Benedito Torres Neto. Após eleição entre os pares, uma lista tríplice seguirá para o governador Marconi Perillo, a quem cabe a nomeação do novo chefe do Ministério Público de Goiás.

Competitividade zero

A economia brasileira se manteve no ano passado em 17º lugar num ranking de competitividade elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, que leva em consideração 18 países no total. O Brasil ocupa essa posição desde 2012, quando o estudo começou a ser feito. O Brasil ficou à frente apenas da Argentina. No topo da lista, está o Canadá, seguido por Coreia do Sul, Austrália e China.

Espaço político

Presente à solenidade que empossou o deputado Giuseppe Vecci como presidente estadual do PSDB, na semana passada, o vice-governador José Eliton salientou que “é preciso que as pessoas de bem ocupem espaços na política”. Ele, que é provável candidato tucano ao governo em 2012, defendeu ainda a presença do governador Marconi Perillo na chapa majoritária da legenda que disputará o Palácio do Planalto em 2018.

Goiás no cenário nacional

José Eliton destacou que o PSDB tem a missão de mostrar a todos que Goiás se transformou profundamente ao longo de uma década e meia, “graças à liderança do governador Marconi Perillo”. O vice reforça que o trabalho do governador credencia Marconi a discutir essa composição no âmbito nacional.

Nova Câmara de Anápolis

O imbróglio envolvendo a construção do novo prédio da Câmara Municipal de Anápolis parece que será resolvido. O prefeito Roberto Naves e vereadores chegaram a um acordo. Prefeitura e Câmara farão, cada um, repasse mensal de R$ 75 mil para que, daqui a quatro meses, quando a obra estiver licitada, haja recurso para o pagamento das primeiras medições.