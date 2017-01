Rede estadual confirma matrícula dos novos alunos

Até o dia 25 deste mês o responsável ou o aluno – se maior de idade – deve procurar a unidade na qual foi alocado para confirmar a matrícula. Neste ato é preciso apresentar Certidão de Nascimento; comprovante de endereço; CPF e RG do responsável pelo aluno; histórico escolar. Os alunos que já estudaram na rede estadual também devem apresentar: histórico escolar; ficha individual e/ou declaração de transferência. O aluno que não comparecer à unidade escolar onde foi alocado até o fim do prazo não terá a matrícula efetivada.

UEG abre especialização em Gestão da Educação

Está aberto o edital para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência e Gestão da Educação Superior: Presentificando a Interdisciplinaridade da UEG de Luziânia. As inscrições, seguem até dia 27 de janeiro e são gratuitas. O candidato deve entregar todos os documentos descritos no edital na Secretaria Acadêmica do Campus Luziânia, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. São oferecidas 40 vagas.

Coletiva marca abertura do ano letivo

A secretária de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira, concede entrevista coletiva à imprensa sobre o início das aulas na rede pública estadual de ensino na próxima segunda-feira, dia 23, às 7h30, na Escola Estadual Presidente Dutra. O calendário escolar 2017 prevê 202 dias letivos, dos quais 107 no primeiro semestre. A Escola Presidente Dutra fica na 11ª Avenida esquina com a Rua 233, no Setor Universitário, em Goiânia.

Inscrições para Feira do Estudante estão abertas

Estão abertas as inscrições para a 2ª Feira do Estudante – Expo Ciee Goiás 2017, que será realizada dias 15 e 16 de fevereiro, no Centro de Convenções de Goiânia – Pavilhão Azul. Os organizadores esperam 23 mil visitantes nos dois dias de eventos. A parceria entre a Organização das Voluntárias de Goiás/Bolsa Universitária e o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) tem como objetivo abrir espaço para estudantes no mercado de trabalho.

Dado o volume de visitantes esperado, os organizadores recomendam que os interessados façam inscrições prévias gratuitas pelo site www.ciee.org.br.