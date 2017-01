VOLTA ÀS AULAS

A Prefeitura de Goiânia inicia nesta segunda-feira, 23, o ano letivo 2017 para mais de 100 mil alunos, que estudam em 361 unidades educacionais da Capital.

A abertura oficial ocorre às 8 horas, na Escola Municipal Professora Maria Nosídia Palmeiras das Neves, localizada no Residencial Barravento. Na ocasião, o novo gestor da pasta, o secretário municipal de Educação e Esporte, Marcelo Costa, dá as boas-vindas aos alunos e profissionais da rede.

Crianças, adolescentes, jovens e adultos matriculados na Educação Infantil e Fundamental, com idade a partir de seis meses, iniciam as atividades educacionais. Eles receberão atendimentos que vão desde o período parcial ao integral, garantia de alimentação conforme a modalidade de ensino, participação em programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), além de atenção específica de acordo com as necessidades dos educandos.

Calendário

Para o ano de 2017, o calendário escolar assegura o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que determina 200 dias letivos e 800 horas de efetivo trabalho escolar. Até o dia 21 de dezembro, as atividades pedagógicas serão desenvolvidas nas 173 escolas, 140 centros municipais de Educação Infantil (Cmei), 46 unidades conveniadas e dois centros de apoio à inclusão (Cmai). Além dos 30 dias de férias no mês de julho, conforme estabelece a legislação, os profissionais da rede municipal de Educação participam de planejamentos mensais ao longo do ano e têm garantidos 15 dias de recesso ao final do ano.