Tempo para amar e se despedir

Tribuna do Planalto publica última parte da história de João Leopoldino, 105.

Yago Sales

Na semana do Natal, quando a família se preparava para a reunião no dia 25 na casa de Honória, João assustou a todos ao respirar sôfrego. Honória, que vinha repetindo a João um trecho bíblico de Mateus “Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado”, chamou o pastor da igreja Congregação Cristão No Brasil, que frequenta há mais de dez anos.

Quando dona Honória convidava seu João para o batismo, ele retrucava com situado sotaque mineiro: “Num é minha hora inda não”. Às 23:14 de 24 de dezembro de 2016, improvisaram uma bacia grande na área de casa e, enquanto o pastor dizia “seja batizado em nome de Jesus”, homens mergulhavam o corpo de João deitado numa espécie de maca na água. “Tampa o nariz, seu João; tem que ser o corpo todo”, avisava o pastor, enquanto mulheres adornadas com véu sobre a cabeça cantavam hinos.

Dois dias depois, levado ao hospital, já muito acabrunhado, ainda na triagem, foi aceito na ala de cuidados paliativos do HGG. A coordenadora do serviço de Cuidados Paliativos, a geriatra Ana Maria Porto Carvas, não escondeu da família o estado de “terminalidade” de seu João. “Pela fragilidade e grande chance de o paciente vir a óbito, deixamos bem claro que a morte faz parte da vida, do círculo vital. A gente fala com muito respeito e carinho, mas precisamos ser sinceros, sem negar a morte”, elucida.

“Deixamos claro que não devemos ter medo da morte, mas de como ela vai acontecer, se o paciente vai sofrer. Isso é o que norteia nosso tratamento. Na abordagem, a equipe multiprofissional trata disso com a família e até com o paciente se estiver lúcido”, explica a coordenadora.

Implantado em novembro de 2016, a ala especial promove, junto a uma equipe médica sensível à humanização a pacientes sem tratativas de cura. Com dez leitos, a equipe médica conta com equipamentos de tratamento intensivo, cadeiras para acompanhantes e uma sala onde a equipe reúne com familiares.

“Ali discutimos a necessidade de falar da morte. Antes disso, falamos com a família sobre como respeitar as escolhas e os desejos do ente querido, como cuidar, como amar. Ainda promovemos o pedido de perdão. Tudo para que o luto seja o menos sofrido aos familiares”, ressalta a paliativista Ana Maria Porto.

O HGG é pioneiro neste tipo de tratamento paliativo no setor público de Goiás. Isso foi possível quando o hospital se tornou membro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP). “É um serviço inovador e fundamental para pacientes crônicos portadores de doenças sem possibilidades de cura. O serviço é oferecido principalmente na região Sul e Sudeste, e muitas vezes somente aos pacientes em fases final de vida ou com câncer e muitas vezes em serviços privados”, explica Ana Maria.

Segundo a ANCP, os Cuidados Paliativos, definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como um tipo de tratamento que visa melhorar a qualidade de vida de paciente e seus familiares. Maria Antônia, nora de João, reconhece o diferencial. “Quem quis se despedir de seu João não teve dificuldades. E a equipe nos atendeu com muito cuidado e verdade”, destaca.

Até janeiro de 2017, a equipe do atendimento paliativo do HGG atendeu 230 pacientes. Ente eles, portadores de doenças raras como Parkinson, Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doenças reumatológicas, renais crônicos, cardiopatas, pneumopatas, demências. Do total de pacientes, 96, 41, 7% receberam alta; 126, 55% morreram.

Sábado, dia 7 de janeiro. Maria Antônia adentra o quarto e se aproxima de seu João no leito 31. Ela fala algo ao pé do ouvido dele. Seu João parece perguntar algo. Logo Maria percebe que o sogro tem dificuldade para respirar. “Seu João, seu João”. Ele entreabre os olhos. Está quieto. Ela vai até uma enfermeira no quarto ao lado, que cuida de outro paciente. Mas não fala nada. Maria volta pro quarto, se enrola em um cobertor, se deita em uma poltrona. Um ar gélido passeia pelo quarto. Ela sente um frio aflitivo, se levanta e encobre os pés de seu João e volta a se deitar e dorme.

“Ele não respira mais”, Maria escuta longe a dupla de enfermeiras conversando e, num sobressalto, aturdida, olha para seu João às 11h30min. Ele tem uma feição fleumática. Logo um médico chega e reafirma: “João descansou, morreu de velhice”. Maria estremece. Perde sua referência. Perdeu seu amigo, um sogro que virou pai. Ela liga para Pedro, o marido, aos prantos. Ele segura o choro, sabe que precisa ser forte. Afinal, precisará confortar Honória. Dona Honória…

14 horas do dia 8 de janeiro, Cemitério Parque. Parece ressoar uma sanfona enferrujada, mas é assobio. E o ritmo remete à música de Luiz Gonzaga, A Morte do Vaqueiro: Numa tarde bem tristonha/ Gado muge sem parar/ Lamentando seu vaqueiro/Que não vem mais aboiar”. Os familiares, cabisbaixos, trocam palavras voltadas ao passado. “É, o tio vai deixar um vazio enorme”, lembra um sobrinho.

Seu João foi enterrado dois meses depois de sepultar seu primogênito, Geraldo Leopoldino da Silva, de 88 anos, em Itauçu, a 59 km de Goiânia. A última palavra que disse ao filho foi repetida por um dos filhos no cemitério: “Vá, ce descanso, vá”. A terra encobriu uma fonte inesgotável de histórias.

Leia a história completa aqui.