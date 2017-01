Remédio para tratar HIV disponível pelo SUS em Goiás

Tuitar no Twitter

O Ministério da Saúde incorporou ao Sistema Único de Saúde (SUS) o medicamento Dolutegravir 50mg, usado no tratamento da infecção do HIV/Aids. A utilização desse medicamento é uma importante estratégia para maior sucesso terapêutico, de acordo com especialistas.

A administração desse medicamento em dose única diária com tenofovir e lamivudina combinados possui menor toxicidade, garantindo esquemas antirretrovirais mais duradouros e seguros. A indicação do novo esquema será para pacientes que iniciarem terapia antirretroviral (virgem de tratamento), com exceção de gestantes, pacientes coinfectados HIV/tuberculose e menores de 12 anos.

A gerência de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) recebeu o medicamento Dolutegravir 50mg e já realizou a distribuição para os Serviços de Assistência Especializado (SAE) em todo o estado.

*Assessoria de Comunicação da SES