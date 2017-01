Trump assina ordem para construção de muro na fronteira dos EUA com o México

Welcome! Log into your account

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ordem executiva nesta quarta-feira (25) para dar início à construção de um muro ao longo da fronteira com o México, além de congelar recursos públicos para cidades que se negam a prender e a deportar imigrantes em situação irregular. As informações são da Agência France Presse.

: Trying to get property of non-object inon line