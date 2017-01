Aparecida de Goiânia recebe incentivo cultural

O projeto será realizado pelo menos uma vez por mês, totalizando 12 edições ao longo do ano, em diferentes regiões da cidade

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Aparecida de Goiânia lançou no dia 27 de janeiro o projeto Cultura nos Bairros. O evento foi realizado na Praça da Matriz, no Centro Histórico de Aparecida, e buscou reunir diferentes estilos musicais e da cultura popular goiana em uma apresentação gratuita.

O lançamento oficial do projeto teve a participação do prefeito Gustavo Mendanha; do secretário de Educação e Cultura, Rodrigo Gonzaga Caldas; e do secretário executivo de Cultura, Elio Bom Sucesso. A programação desta primeira edição incluiu apresentações dos grupos Folia de Reis de Aparecida, Catira de Aparecida, Folia de Reis Capitão Olídio de Goiânia, e do cantor de sertanejo universitário, Matheus Bastos.

De acordo com o secretário Rodrigo Caldas, a ideia é que o projeto seja realizado pelo menos uma vez por mês, totalizando 12 edições ao longo do ano, em diferentes regiões da cidade.

“O objetivo, além de criar mais um espaço aos artistas locais, é levar entretenimento à toda a população, de forma gratuita, com qualidade e utilizando todos os espaços disponíveis da cidade”, explicou.

O cronograma com os próximos bairros, e regiões abrangentes, que receberão o projeto ao longo do ano ainda está sendo definido. As atividades deverão começar sempre às 20 horas com horário limite de encerramento às 23 horas.