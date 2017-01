Arte Circense nas ruas da capital

Welcome! Log into your account

Espetáculo “TRUNFO”. Teatro, Circo, Dança e Música mesclados em um roteiro que é decidido pelo público por meios das cartas de tarô. Nos dias 2 e 3 de fevereiro, quinta e sexta-feira. As duas apresentações acontecem às 20 horas na Praça Universitária e são gratuitas. Integrando teatro, artes circenses, artes visuais, dança e uma trilha sonora criada exclusivamente para a obra, a peça conta com o público para decidir seu roteiro. O jogo tem início com a escolha, pela plateia, de três cartas de um baralho de tarô.

