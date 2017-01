Estudantes se preparam para receber novos alunos do Cepis

O encontro das oficinas preparatórias para o acolhimento dos novos alunos dos Centros de Ensino em Período Integral (Cepis) realizado no dia 24 de janeiro foi marcado pela visita da secretária de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, Raquel Teixeira(foto). No encerramento do evento, a secretária lembrou aos estudantes que já existe em Goiás uma experiência muito bem-sucedida de escolas de Ensino Médio em tempo integral que, a partir deste ano, está sendo ampliada.

Exposição do centenário de Frei Nazareno Confaloni

A Arquidiocese de Goiânia, juntamente com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Go), convida toda a comunidade para a abertura da exposição do Centenário de Confaloni, com mais de 60 obras pertencentes aos acervos da PUC Goiás, da Sociedade Goiana de Cultura e da Ordem dos Pregadores (Frades Dominicanos), que ocorre no dia 30 de janeiro, às 20 horas, na Galeria PUC, situada na Área 3 da instituição (Praça Universitária). principalmente, os temas sacros, realizando estudos artísticos em Florença, na Itália, onde se tornou frei dominicano.

UEG inicia o ano letivo com disciplinas de Núcleo Livre

O ano letivo da UEG tem início no dia 13 de fevereiro. Os alunos já começam o ano fazendo as matrículas nas disciplinas de Núcleo Livre como componente da nova matriz curricular, que se consolidou em todas as unidades da Universidade. A pró-reitora de Graduação da instituição, Maria Olinda Barreto, explica que a ideia do Núcleo é mudar a cultura, o perfil e a perspectiva do ensino, colocando o aluno como sujeito e como centro desse currículo. Na prática, a proposta é que os alunos escolham outras disciplinas, que não façam parte do currículo de seus próprios cursos. Estas disciplinas abertas podem ser cursadas, inclusive, em outros campi da UEG.

Abertas inscrições para cursos técnicos subsequentes no IFG

Estão abertas, até o dia 19 de fevereiro, as inscrições para o processo seletivo para os cursos técnicos subsequentes do Câmpus Goiânia. Ao todo, são oferecidas 90 vagas para os cursos de Eletrotécnica (30 vagas), Mecânica (30 vagas) e Mineração (30 vagas), para o primeiro semestre de 2017. Os cursos são gratuitos e destinados àqueles que concluíram o ensino médio e desejam fazer um curso técnico. A taxa de inscrição no processo seletivo é de R$ 30.