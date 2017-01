Festival de Solos no Teatro Sesc

Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

O 1º Festival Internacional de Solos em Goiás (1º Fisgo) movimenta o Teatro Sesc Centro, de 8 a 18 de fevereiro, com a promessa de se tornar um oásis para artistas que desenvolvem trabalhos solo, criando um ambiente para o debate, apreciação e aprendizado de novas técnicas em cenas promovidas por um único intérprete ou performer. O 1º Fisgo será um espaço para interação e o diálogo entre artistas, com apresentações e oficinas. Na programação estão 12 espetáculos, entre estes, três internacionais (México, Colômbia e Argentina), cinco nacionais (RJ, DF, SP e SC) e quatro goianos. O Festival conta com a participação de artistas como Letícia Sabatella, que abre o circuito com o espetáculo musical Ternas Experimentações. São espetáculos e shows que vão do drama à comédia. Confira programação completa no www.sescgo.com.br. Ingressos na bilheteria do Teatro Sesc Centro ou pelo site da Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com/teatrosesccentro). Informações: 62 3933-1700.

Médico Zacharias Calil no Discovery Channel

A equipe do canal internacional Discovery Channel entrevistou, na semana passada, o cirurgião pediátrico do Hospital Materno Infantil, Zacharias Calil, referência nacional no tratamento e separação de gêmeos siameses. A entrevista é a continuidade de matéria gravada em outubro de 2013 e fevereiro de 2015 sobre os gêmeos Heitor e Arthur Brandão. Arthur, que faleceu em 2015, até a cirurgia era unido ao irmão pelo tórax, bacia e abdômen, compartilhando fígado, intestino, bexiga e genitália. Agora a equipe quer saber sobre a rotina e os tratamentos médicos de Heitor, o gêmeo que sobreviveu à separação.

Princesas modernas na exposição Memórias do Feminino

A Vila Cultural Cora Coralina está ocupada por uma turma de princesas que fazem parte da exposição Memórias do Feminino, da artista visual Cida Carneiro. A Vila Cultural fica na Avenida Tocantins com Rua 3, ao lado do Teatro Goiânia

Em mais de 30 pinturas e desenhos, a figura da princesa ganha novas representações e contemporaneidade. Além de coroas, as princesas de Cida Carneiro usam botas, minissaias, tatuagens e outras vestimentas. Elas deixam seu lugar tradicional e ganham elementos contemporâneos que as transformam. A mostra fica aberta à visitação pública até 3 de março, das 9 às 17 horas, de terça a domingo.

Flamboyant In Concert 2017

O Flamboyant In Concert 2017 aposta em parcerias e músicos consagrados. Entre os shows previstos, está a apresentação de Arnaldo Antunes e Paula Toller, em maio. Leo Jaime e Trio, junto com Erasmo Carlos apresentam show em agosto. O projeto terá início no dia 28 de março, com a banda Titãs e Negra Li.

Qualificação profissional em roteiros audivisuais

Roteiristas, diretores e estudantes de audiovisual têm até dia 20 para se inscrever no 12º Curso de Formação Profissional – Núcleo de Desenvolvimento de Roteiros Audiovisuais, promovido gratuitamente pelo Icumam. Neste primeira etapa, o curso oferece 100 vagas para as oficinas de animação, documentário, ficção, séries de TV (drama e humor), entre os dias 15 a 17 e 22 a 24 de março.

Profissionais como Marcelo Starobinas, Thiago Dottori, Denis Nielsen e Di Moretti, com atuação nacional, conduzem as oficinas utilizando conteúdo teórico, exercícios práticos e estudos de casos de produções de sucesso. Mais informações e inscrições: www.icumam.com.br

Laboratório Audiovisual

Também estão abertas as nscrições para o 4º Icumam Lab – Laboratório de Fomento à Produção Audiovisual no Centro-Oeste, até 17 de fevereiro. São nove vagas para projetos de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal para o laboratório que será promovidode 2 a 8 de abril na Pousada Monjolo, em Nerópolis.

Serão selecionados, no mínimo três inscritos em longa-metragem ficcionais ou documentais e três projetos de série para TV. Os produtores e diretores selecionados terão a oportunidade de receber consultoria e assessoria individual gratuitas de profissionais atuantes no mercado do audiovisual nacional. Inscrições: www.icumam.com.br