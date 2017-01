Mais segurança na área rural

A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar Goiás), em conjunto com os Sindicatos Rurais e a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), lançaram na semana passada o novo modelo de Patrulha Rural Georreferenciada.

Com o programa, a Polícia Militar fará da tecnologia forte aliada no combate aos crimes praticados nas propriedades rurais, a exemplo de furtos e roubos, conferindo mais agilidade nos atendimentos às ocorrências e intensificando a eficiência na segurança rural.

O programa irá estreitar o vínculo de confiança entre os produtores rurais e a PM, facilitando a localização das propriedades e a segurança no atendimento das equipes policiais que atuam na região, em especial a patrulha rural.

Também foi lançada a segunda edição da Cartilha de Segurança Rural, que compila as orientações de segurança para quem vive no campo, os objetivos do programa de Patrulha Rural Georreferenciada e os contatos das Delegacias Regionais da Polícia Civil e dos Comandos Regionais da Polícia Militar.

FÓRUM

A Faeg promove, a partir desta semana, o Fórum de Comercialização e Mercado Agrícola 2017 para discutir a situação atual do mercado e as perspectivas para as próximas safras de grãos em Goiás, além de esclarecer dúvidas dos produtores a respeito da melhor forma e do momento mais oportuno para comercializar a produção.

Ao todo, serão dez encontros, com início neste dia 30 de janeiro, em Chapadão do Céu, e encerramento no dia 15 de fevereiro, em Porangatu. O público-alvo do evento são produtores, engenheiros agrônomos, técnicos, representantes comerciais e estudantes ligados à cadeia de grãos e fibras do Estado.

O fórum, que tem como parceiros os Sindicatos Rurais, o Senar Goiás, Monsanto e a Bayer, passará também por Mineiros, Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Vicentinópolis, Ipameri, Formosa, Silvânia e Porangatu. Neste ano, os consultores de mercado agrícola, Ênio Fernandes e Vladimir Brandalizz, conduzirão as palestras com informações sobre o mercado de commodities agrícolas, mais precisamente sobre soja e milho, contemplando as principais regiões produtoras de grãos em Goiás.