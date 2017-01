Para obter ou renovar o benefício, o estudante ou responsável precisa comparecer em qualquer unidade Vapt Vupt da Região Metropolitana de Goiânia e apresentar documentação exigida

O cadastro e recadastro ao Passe Livre Estudantil (PLE) para 2017 está liberado. A expectativa, segundo o secretário de Governo, Tayrone Di Martino, é que o número de alunos beneficiados pelo programa aumente cerca de 25%.

“O Estado está totalmente preparado para este acréscimo de demanda dos estudantes. Tanto que o governador Marconi Perillo determinou que, nesta área, não houvesse nenhum corte ou ajuste. O objetivo do governo é beneficiar, de todas as formas possíveis, aqueles que querem estudar”, destaca Tayrone.

O benefício, universal e irrestrito, é acessível a qualquer estudante regularmente matriculado em uma instituição de ensino, conforme explicou o secretário, em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, no gabinete da Segov.

“Todo estudante de Goiânia e da Região Metropolitana da capital, que estiver regularmente matriculado, seja na rede pública ou na rede particular, tem direito ao benefício”, explica.

Para obter ou renovar o PLE é obrigatório que o estudante ou responsável legal (no caso de jovens com idade inferior a 18 anos) compareça em qualquer unidade Vapt Vupt da Região Metropolitana de Goiânia, portando os seguintes documentos do estudante: Cartão Passe Escolar (Emitido pelo Setransp), Documento de identificação com foto (RG, Carteira de Trabalho), CPF (originais). O Termo de uso do Passe Livre Estudantil Assinado (o termo é disponibilizado nos Vapt Vupts).

Caso o solicitante seja o responsável legal pelo estudante, é necessário apresentar a via original de um documento de identificação com foto e/ou documento que comprove a tutela do menor. “Vale a pena destacar que o recadastramento é necessário, mesmo para aqueles que já possuíam acesso ao Passe Livre Estudantil nos anos anteriores. O estudante se cadastra, ou se recadastra, e o crédito é depositado até o 10º dia útil de cada mês”, detalha o secretário.

Mais três cidades

Instituído em 2013, o PLE garante a isenção de duas passagens gratuitas por dia e até 48 por mês. Nos quatro anos de funcionamento do programa, já foram beneficiados cerca de 60 mil estudantes da capital e de 18 municípios da Região Metropolitana de Goiânia. “Estamos trabalhando bastante para estender o Programa Passe Livre Estudantil a Anápolis, Rio Verde e Catalão. Isso depende da aprovação de um projeto de Lei na Assembleia Legislativa. Estamos fazendo todo esforço para que isso ocorra o quanto antes”, finaliza Tayrone.

Embora o prazo para a solicitação de cadastro ou recadastro ao Passe Livre termine no dia 31 de março de 2017, o cartão do Passe Escolar deve estar regularmente cadastrado no SET para que o estudante possa renovar ou solicitar o benefício do Passe Livre Estudantil. Este procedimento é realizado pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (SET) exclusivamente pelo site www.sitpass.com.br, de 09/01/2017 à 03/03/2017.

Mais informações

1º – adicione o número do ZapSegov (62-99215-8060) aos seus contatos.

2º – abra o WhatsApp e envie um Oi para o ZapSegov.

3º – siga as instruções do sistema.

4º – escolha a opção 4 para ter mais informações sobre o Passe Livre Estudantil