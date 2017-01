Vacinação contra febre amarela será intensificada em Goiás

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES) intensificará a imunização em dez municípios goianos, onde menos de 60% da população é vacinada. Os municípios são: Baliza, Adelândia, Aruanã, Jussara, Campinaçu, Amaralina, Trindade, Sítio da Abadia, Guarani e Itarumã.

A SES enviará para as 18 regionais de saúde, a remessa de vacinas relativa ao mês de fevereiro: 80 mil doses de vacina contra febre amarela. As regionais repassarão as doses para os municípios aplicarem as vacinas.

A gerente de epidemiologia da SES, Magna Maria de Carvalho, afirmou que por causa da excelente cobertura vacinal em Goiás, não é necessário alarde por parte da população, com aos casos registrados em outros estados. “Estamos numa posição confortável em relação a outros estados. Contudo, é preciso lembrar que para estar imunizado é preciso tomar duas vacinas contra a febre amarela, durante toda a vida”, pontuou.

Há três casos suspeitos de febre amarela registrados em território goiano. “Mas em nenhum a doença foi confirmada. A hipótese de ser positivo para febre amarela é pequena, porque todos apresentaram sintomas de outras enfermidades”, explicou.

Sobre vacinação, a gerente salientou que quem tem dúvidas deve recorrer ao cartão de vacina. Entretanto, se a pessoa perdeu o cartão, e não sabe se foi vacinada, deve ir ao posto de Saúde para orientação.

Magna explica que crianças com menos de 5 anos devem tomar a primeira dose aos 9 meses de idade, e a outra aos 4 anos. Após essa idade, caso não tenham tomado nenhuma dose, é preciso tomar a primeira e, dez anos depois, a segunda dose. Os bebês podem ser vacinados a partir dos seis meses , em casos excepcionais, quando a criança reside numa área em que há morte de macacos com suspeita de febre amarela ou suspeitas de casos de febre amarela silvestre.

Relacionado