BPMEVE prende homem armado no Eixo Anhanguera, em Goiânia-GO

Na tarde de ontem (29/01) o Batalhão de Eventos recebeu uma denúncia que levou a prisão de um homem armado no Eixo Anhanguera, em Goiânia-GO.

Com isso e diante do flagrante delito, o tenente Vinícius Nunes deslocou ao local para prisão do autor, que aconteceu instantes depois, na Avenida Anhanguera, esquina com 5ª Avenida, Setor Leste Vila Nova. A equipe da viatura RP 8748 (soldados Alves e Fabrício) foi a responsável pela abordagem, conforme preconiza o POP 204, sendo apreendido com o rapaz um revólver calibre 38, da marca Rossi.

Desta forma o detido foi autuado nos termos do artigo 14, da Lei 10.826/03, e encaminhado para a formalização do procedimento.

Fonte: Tenente Vinícius Nunes – P5 BPMEVE

Plantão CPC: Hudson Fabrício