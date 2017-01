Polícia apresenta motorista da Uber suspeito de estupros

Welcome! Log into your account

As três vítimas foram abordadas pelo suspeito em saídas de festas e casas noturnas. As corridas ocorreram fora do aplicativo, ele negociava o transporte sem utilizar o sistema da empresa. Em dois casos o crime foi consumado, um deles a vitima conseguiu escapar mas teve os pertences roubados.

Alexandre Rodrigues de Sousa, de 41 anos, foi preso na última sexta-feira, dia 27, em casa no Setor Garavelo B, na capital. De acordo com a delegada Ana Elisa Gomes, titular da Deam, o suspeito foi reconhecido por três vitimas que registraram ocorrência na delegacia. Informalmente ele confessou os crimes e afirmou ser cadastrado como motorista parceiro da empresa há um ano.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), apresentou nesta segunda-feira, dia 30, o motorista suspeito de estupros de passageiras da empresa Uber. Os crimes foram em novembro e dezembro do ano passado, em Goiânia.

