Após matéria da Tribuna, Polícia Civil se compromete a cumprir mandado de prisão

Welcome! Log into your account

Ainda segundo ele, as denúncias serão investigadas quando as vítimas procurarem a delegacia para instaurar um inquérito policial. “Estou aqui à disposição”, finalizou.

“Não vamos desistir de procurá-lo”, garantiu o titular da 2° Delegacia Regional de Aparecida de Goiânia, André Fernandes, sobre Daniel Batista de Moraes, conhecido como pastor Daniel. Depois de tomar ciência do caso por meio de reportagem da Tribuna do Planalto esta semana, a Delegacia Geral da Polícia Civil delegou à Regional que se empenhasse em prender Daniel, foragido da Justiça desde 2013. Ele é condenado a nove anos de prisão por assassinato. Mesmo assim, Daniel mantém uma casa de recuperação para dependentes de drogas em Aparecida de Goiânia.

: Trying to get property of non-object inon line