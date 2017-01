Seduce vai preencher 5.910 vagas temporárias

Serão abertas no próximo dia 3, sexta-feira, as inscrições ao processo seletivo simplificado para o preenchimento de 5.910 vagas para contratação temporária de pessoal para atuar na área de apoio administrativo da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte (Seduce). O certame será realizado pela Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), por meio da Escola de Governo Henrique Santillo.

O edital já foi publicado. As vagas serão distribuídas nas funções de auxiliar de secretaria, motorista, merendeira, higienizador, auxiliar de serviços gerais e vigia e serão preenchidas de acordo com o quantitativo de cada município/localidade conforme previsto no anexo 1 do edital.

A superintendente de Programas Educacionais Especiais da Seduce, Solange Andrade de Oliveira, explica que a Secretaria está em processo de reestruturação, com 15 subsecretarias sendo extintas e um novo modelo de gestão regional sendo implantado dentro do Programa de Austeridade pelo Crescimento do Estado de Goiás. Escolas também estão sendo reestruturadas neste ano e que, com toda essa mudança, a Seduce ainda não tem um quantitativo exato de vagas para realizar um concurso público.

“Por isso, pela necessidade deste pessoal optamos por um novo processo seletivo que nem mesmo está abrindo novas vagas, são as vagas de um processo seletivo temporário feito há um ano que está vencendo, pois, como prevê a lei, tem prazo de validade de um ano”. Ela explica que algumas funções, como higienizador e vigia, são de natureza temporária e nem entrariam em um concurso público.

A remuneração será de R$ 937,00, referente ao salário mínimo atual, para todas as funções. A vigência do contrato, em caráter administrativo com a Seduce, será de um ano, mas prorrogável por igual período pela Segplan, caso seja solicitada pela Seduce. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais para todas as funções e poderá ocorrer em três turnos, de acordo com as especificidades e as necessidades das escolas da rede pública estadual, na qual o candidato for lotado.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet aqui, a partir das 8 horas do dia 3 até as 23h59 do dia 23 de fevereiro. O valor da taxa de inscrição será de R$ 10,00 para todos os cargos/funções. O candidato deve se inscrever para apenas uma vaga. Após a inscrição, o candidato deve efetuar o pagamento da taxa por meio de boleto, pagável na rede bancária credenciada (Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob e Sicredi).

O boleto estará disponível na Área do Candidato, e deverá ser impresso após a conclusão do preenchimento do formulário de inscrição, e pago até o dia 24 de fevereiro. As inscrições somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição.

A seleção dos candidatos será realizada em duas fases: análise curricular e comprovação da documentação. Para obter mais informações ou esclarecer as dúvidas, os candidatos deverão ler, obrigatoriamente, o edital na íntegra.

Conforme o edital, o processo seletivo simplificado justifica-se pela necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o artigo 2º, VIII, a, da Lei Estadual 13.664/2000, que prevê “atendimento urgente às exigências do serviço, em decorrência da falta de pessoal concursado ou enquanto perdurar necessidade transitória, para evitar colapso nas atividades afeta ao setor”. As contratações serão administrativas, em Regime Especial, e não geram vínculo empregatício de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

