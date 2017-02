A partir desta quarta-feira, dia 1º, a Superintendência Executiva de Esporte e Lazer da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) começa a receber inscrições para as diversas modalidades esportivas oferecidas, gratuitamente, à comunidade, nos três turnos. As vagas são para Goiânia.

Neste semestre, o programa coordenado pela Gerência de Iniciação Esportiva está ofertando vagas para natação, hidroginástica, yoga, futebol de salão, voleibol, ginástica artística, ginástica localizada, karatê e futebol. Podem participar crianças, adolescentes e adultos.

“Cada modalidade tem uma faixa etária específica. A ginástica artística, por exemplo, é aberta para crianças a partir dos 3,5 anos. Yoga, hidroginástica e ginástica localizada são destinadas para o público com mais de 16 anos”, informa o professor André Luís de Castro, gerente de Iniciação Esportiva da Seduce.

Novatos

Para os alunos veteranos, as matrículas deverão ser renovadas desta quarta até sexta-feira, 1º a 3. Já os novatos poderão se inscrever a partir do dia 6, segunda-feira, data em que terão início as aulas. Os dias e horários das aulas serão definidos assim que se formarem todas as turmas. “Só definimos isso a partir da demanda que recebemos para atender melhor os interesses da própria população”, explica André.

Para se inscrever é necessário procurar um dos núcleos de atividade esportiva levando atestado médico e documentação pessoal: Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade, foto 3×4 recente e comprovante de endereço. Segundo André Luís, o programa, mantido integralmente pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, atendeu em 2016 mais de 3 mil alunos em diversos bairros de Goiânia.

Locais de atendimento:

– Praça de Esportes do Setor dos Funcionários (Rua P-16, esquina com P-30, s/nº, (62) 3291-0977 – Natação, Hidroginástica, Yoga, Futsal, Voleibol, Ginástica Artística e Ginástica Localizada

– Ginásio Rio Vermelho – (Av. Oeste, esquina com Av. Paranaíba, Centro, (62) 3223-9831 – Karatê, Futsal e Voleibol

– Ginásio do Setor Pedro Ludovico (Av. Circular, nº 1177, Setor Pedro Ludovico) – Futsal e Voleibol

– Ginásio do Parque Ateneu – (GIN 05 – Parque Atheneu) – Futsal e Voleibol

– Batalhão Anhanguera – (Av. Americano do Brasil, s/nº, Setor Marista) – Futebol

SEDUCE