10ª Mostra “O Amor, a Morte a as Paixões”

A 10ª edição da mostra de cinema O Amor, a Morte e as Paixões, que tem curadoria do professor Lisandro Nogueira (UFG), será realizada entre os dias 15 de fevereiro e 1º de março, no cinema Lumière do Shopping Bougainville. São 100 filmes em cartaz, entre lançamentos e clássicos do cinema nacional e internacional, além de títulos inéditos em Goiás. Confira a lista dos filmes em: www.cinemaslumiere.com.br/mostra.

Resíduos de Goiânia em Preto e Branco

A Vila Cultural Cora Coralina sedia, até 20 de fevereiro, a exposição Resíduos de Goiânia em Preto e Branco. Em janeiro, foi lançado no espaço o livro de mesmo nome. As obras são formadas por fotos de Luciano Diniz e textos de Silvio Sousa que procuram valorizar as belezas e curiosidades do olhar de quem, cotidianamente, leva a vida em busca da transformação do feio em belo. Os dois são servidores da Comurg. Exposição aberta à visitação de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

TBC estreia Tá Logado às segundas

A Televisão Brasil Central (TBC) estreia na segunda-feira, 13, seu novo programa, o Tá Logado?, que abordará os principais assuntos e agentes da internet, canais do Youtube, redes sociais, aplicativos móveis, programas para computador, sites úteis, jogos eletrônicos, TV pela internet, séries do Netflix, canais do You tube e filmes on-line. O Tá Logado? vai ao ar toda segunda-feira, às 18h, com a apresentação do jornalista Ivan Abdalla.

O novo programa faz parte da reformulação da grade de programação da TBC implantada pela atual gestão, com o propósito de valorizar a produção local e aproveitar melhor o conteúdo da TV Cultura.

Novidade na UFG: turma de inglês para idosos

O Centro de Línguas da UFG vai abrir uma turma especial de aulas de inglês para iniciantes da terceira idade. As aulas serão ministradas às segundas e quartas, das 15h50 às 17h30. As matrículas serão feitas dia 16 de fevereiro, a partir das 8h, por ordem de chegada, na sala 31 da Faculdade de Letras da UFG. Documentos necessários: CPF, comprovante de endereço e comprovante de vínculo com a UFG (caso tenham).

Inscrições abertas para o projeto Meninas de Luz

Projeto Meninas de Luz, que presta atendimento social e de saúde a adolescentes grávidas, está com inscrições abertas. São atendidas jovens de 12 a 21 anos, de regiões carentes da Região Metropolitana de Goiânia, incluindo vítimas de violência ou exploração sexual. O suporte é feito por uma equipe multidisciplinar que trabalha temas relacionados à saúde, educação sexual, planejamento familiar e direitos do cidadão, além de acompanhamento médico, psicológico, nutricional, social e odontológico.

Ao final do atendimento, que dura três meses, a gestante ganha um enxoval para o bebê. Após o parto, recebe acompanhamento por mais um ano. Inscrições no Centro Social Dona Gercina Borges (Rua Benjamin Constant, nº 239, em Campinas). Deve-se levar documentos pessoais, comprovante de endereço e cartão da gestante ou exame de ultrassom. Mais informações: (62) 3201-9501.

Senar Goiás oferece Curso Técnico em Agronegócio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar Goiás) está com inscrições abertas, até 13 de fevereiro, para o Curso Técnico em Agronegócio, que é semi-presencial e gratuito. São 40 vagas disponíveis em cada município (Alexânia, Britânia, Piranhas e Uruaçu). É preciso ter ensino médio completo. Inscrição: www.etec.senar.org.br.

O curso na modalidade à distância é uma parceria entre o Senar Brasil e o Ministério da Educação e objetiva aliar conhecimento, prática e visão empresarial. Fazem parte do currículo disciplinas que estimulam o empreendedorismo no campo, como Administração Rural, Economia Rural, Políticas Públicas para o Agronegócio, Marketing Aplicado ao Agronegócio, entre outras.

Concurso Comida di Buteco 2017

O Comida di Buteco já tem data marcada para 2017. O concurso será realizado de 14 de abril a 14 de maio. A novidade fica por conta da temática. Os petiscos concorrentes deverão trazer algum cereal incorporado em sua receita.

Stand up Perdendo Amigos

Quem gosta de uma boa risada vai se render ao stand up comedy Perdendo Amigos, com o comediante Maurício Meirelles dia 11 de fevereiro, às 21h, no Teatro Madre Esperança Garrido. A marca registrada do espetáculo é a interação com a plateia. Perdendo Amigos foi escolhido o melhor show de stand up comedy pelo Festival Risadaria 2016.