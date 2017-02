Aparecida na 10ª Campus Party

Estevão Fonseca Veiga, Wesley Caixeta Miranda e Karina Moura Guimarães, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) e empreendedores da Incubadora 3D (Programa de incubação de Empresas do Município), são os representantes de Aparecida de Goiânia na 10ª Campus Party, promovida até o dia 5 de fevereiro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi em São Paulo.

Considerado um dos maiores do mundo, o evento é promovido no Brasil desde 2008, há quatro anos em duas edições, São Paulo e Recife. O Festival atrai geeks, empreendedores, gamers, cientistas e muitos outros criativos que reúnem-se para acompanhar centenas de atividades sobre Inovação, Ciência, Cultura, Entretenimento Digital e Empreendedorismo.

A participação destes estudantes é fruto do quarto lugar conquistado nas Olimpíadas de Empreendedorismo para Universitários Goianos, onde participaram com o projeto Troco Fácil. Atualmente o projeto está pré-incubado na Incubadora 3D, onde recebe apoio para o desenvolvimento da inovação e para a capacitação gerencial dos empreendedores.

