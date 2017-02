Autora goiana de 19 anos lança livro em shopping

Apesar da pouca idade, 19 anos, Bela não se intimidou ao deixar fluir o talento para escrever histórias que antes só existiam em seus pensamentos. Foi a partir de um relato da irmã mais nova que a jovem escritora teve um insight para desenvolver uma narrativa fictícia, mas que possui traços reais. O lançamento do livro “Os Últimos Dias” acontece na livraria Saraiva, localizada no shopping Flamboyant, onde os leitores poderão desfrutar de um bate-papo com a autora em uma tarde de autógrafos, a partir das 15 horas.

Goiânia receberá 1º festival internacional de Solos

Entre os dias 8 e 18 de fevereiro, Goiânia recebe o 1º Festival Internacional de Solos em Goiás (Fisgo) que conta com apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC). Na programação, 12 espetáculos internacionais, nacionais ou goianos, com a presença de grandes nomes das artes cênicas como Letícia Sabatella, Guido Campos Correa, Andrea Padilha, Victor Ávalos, José Regino, Angélica Nieto. Os espetáculos e shows vão do drama à comédia, passando pelo teatro para bebês e pelo teatro ritual, e chegando até a dança contemporânea.

Solicitação de inscrição gratuita no vestibular da UEG

Termina no próximo dia 20 o período para solicitar a inscrição gratuita no Processo Seletivo 2017/2 da Universidade Estadual de Goiás. Mais uma ferramenta da UEG para a democratização e o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade, a isenção pode ser solicitada no endereço eletrônico www.estudeconsco.ueg.br. Para fazer a solicitação, o interessado precisa preencher e/ou atualizar seu cadastro pessoal no site acima e, em seguida, deve preencher o formulário, indicando o Número de Identificação Social (NIS), que é gerado pelo Cadastro Único para os Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Estão abertas inscrições para o concurso Redação de Cartas dos Correios

Estão abertas, até o dia 15 de março, as inscrições para o 46° Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado no Brasil pelos Correios. O concurso é promovido em todo o mundo pela União Postal Universal (UPU) — entidade que reúne os operadores postais de 191 países — com o objetivo de incentivar crianças e adolescentes a expressarem a criatividade e aprimorarem seus conhecimentos linguísticos. O regulamento completo do Concurso Internacional de Redação de Cartas está disponível no site dos Correios, no endereço www.correios.com.br por meio dele os estudantes poderão ter mais informações.