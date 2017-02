Boletos do IPTU 2017 devem chegar até dia 10

O Correios deve concluir o processo de distribuição dos boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2017 de Goiânia até a próxima sexta-feira, dia 10. Após a data, os proprietários que não receberem as guias para pagamento do tributo devem procurar agências Vapt Vupt, unidades Atende Fácil ou emitir os documentos via internet, por meio do site da Prefeitura de Goiânia.

Todos os anos, parte dos boletos remetidos pela Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) é devolvida pelo Correios sob alegação de inconsistência cadastral, seja por não localização do endereço cadastrado ou por divergência quanto ao nome do contribuinte. A Secretaria de Finanças enviou, este ano, 548.735 boletos de IPTU.

“Se até o dia 10 de fevereiro o contribuinte não receber o boleto, ele deve retirá-lo em unidades de atendimento da prefeitura ou na internet. O cidadão deve se atentar a isso porque o boleto vence no dia 20 de fevereiro e o fato de não o ter recebido não é justificativa para isentar o contribuinte de multas e juros”, alerta a diretora da Receita Tributária, Vera Sotkeviciene Moura.

Para evitar situações desse tipo, é importante que os cidadãos atualizem os dados cadastrais na Prefeitura de Goiânia. A correção das informações pode ser feita nos Vapt Vupts da Capital e nas unidades Atende Fácil, situadas no Paço Municipal, Park Lozandes; e no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Setor Sul.

As guias do IPTU começaram a ser remetidas no dia 4 de janeiro, 48 dias antes da data de vencimento, com objetivo de colaborar para que o cidadão programe o pagamento e se atenha aos prazos definidos pelo calendário fiscal deste ano. A observância das datas evita penalidades decorrentes do atraso no pagamento.

Inadimplência

De acordo com o Código Tributário Municipal, inadimplência acarreta multa de 2%, acréscimo de 0,33% por dia corrido – até o limite de 10% -, além de juros de 1% rateado pela quantidade de dias em aberto.