Governo estadual investe na educação infantil

Ao participar de reunião do Programa Goiás Mais Competitivo, o vice-governador José Eliton deu o encaminhamento para o governo do Estado incrementar de R$ 50 milhões para R$ 75 milhões o montante de recursos destinados à educação infantil

“Esta é uma agenda importante para o fortalecimento do ensino infantil em Goiás”, disse no dia 02 de fevereiro o vice-governador José Eliton ao participar da reunião do Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI), ao lado do governador Marconi Perillo.

“Apesar de ser uma competência típica do governo municipal, o estado tem interesse em auxiliar os prefeitos em melhorar os indicadores desta área”, aponta.

Durante a reunião, José Eliton deu o encaminhamento para o governo do estado incrementar de R$ 50 milhões para R$ 75 milhões o montante de recursos destinados à educação infantil.

“Temos preocupação em proporcionar condições melhores tendo em vista sempre o ensino de qualidade”, diz ele.

Durante a reunião de trabalho, o vice-governador ressaltou que a educação é uma das agendas mais importantes do estado e que “o avanço nos indicadores desta pasta cria perspectivas para um futuro melhor em Goiás”.

O governador Marconi Perillo também deliberou para agendar uma audiência com o Ministro da Educação, Mendonça Filho.

Na pauta, serão discutidos o custeio para a construção e manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil.

“Estes temas serão discutidos com o ministro e vamos avançar nesta questão para melhorar os indicadores nesta área”, afirma José Eliton.

Presenças

O encontro do último dia 2 foi realizado na Sala de Situação do Palácio Pedro Ludovico Teixeira e contou com a presença dos secretários Joaquim Mesquita (Segplan), Raquel Teixeira (Seduce), Luiz Maronezi (SED), e dos prefeitos Gustavo Mendanha (Aparecida de Goiânia), Jânio Darrot (Trindade), Hildo do Candango (Águas Lindas de Goiás), Roberto Naves (Anápolis) e Cristóvão Tormin (Luziânia). Também estiveram presentes Cleudes Baré, presidente da Agência Goiana de Municípios (AGM), e Haroldo Naves, prefeito de Campos Verdes e presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM).