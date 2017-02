Oficinas de “Horta Escolar” estão de volta nos Cmeis

Ao promover o projeto Horta Escolar, o objetivo da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, é incentivar crianças e adolescentes a terem uma alimentação mais saudável, por meio do consumo de alimentos orgânicos plantados e colhidos na própria escola ou nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei).

Em 2016, cerca de 200 unidades educacionais participaram das ações da proposta. Durante a oficina são distribuídos adubos químicos e orgânicos, equipamento para manutenção dos canteiros, sementes e mudas. Antes de colocarem a mão na terra para o plantio, as crianças assistem a uma pequena palestra ministrada de forma lúdica e divertida, com músicas e coreografias.

Nestor Valverde, um dos coordenadores do Horta Escolar, fala das expectativas para o início das atividades. “É com muito prazer que realizamos as oficinas nas escolas e Cmei. O ano passado foi de muito trabalho e sucesso com as hortas. Esperamos que este ano seja ainda melhor. É uma forma divertida e gostosa de aprender a ter uma vida saudável e ainda ter contato direto com o plantio, com a terra”, ressalta.

Para o bom andamento das oficinas de plantio de hortaliças, legumes e temperos, o projeto conta com parcerias firmadas para obter doações de adubo. “Tem dado super certo. As nossas hortas são sustentáveis. Fazemos com reaproveitamento de pneus e canteiros tradicionais”, afirmou o coordenador.

