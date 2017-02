Sempre é tempo de aprender

Prefeitura convida goianienses a estudarem na Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos

Daniela Rezende

Retomar os estudos, receber atendimento diferenciado, fortalecer a socialização e valorizar as tradições são alguns dos propósitos da Prefeitura de Goiânia para a Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja). Para isso, em 61 escolas espalhadas por todas as regiões da Capital são oferecidas vagas para quem deseja aprender mais. Prioritariamente no ensino noturno, as matrículas da Eaja são oferecidas para pessoas com idade acima de 15 anos, que não concluíram o Ensino Fundamental na idade regular.

Os educandos que estudam na modalidade são motivados além do letramento, com atividades que envolvem a expressão oral e corporal, sensibilidade emocional e formação humana. Logo no início do turno, os alunos recebem um jantar completo, visto que muitos seguem diretamente do trabalho para a escola.

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) realizou na última semana ação de divulgação com panfletagem das matrículas para 2017, na Eaja. Em diversos pontos da cidade, como feiras e estabelecimentos comerciais, a comunidade recebeu orientações sobre o atendimento e procedimentos para realização da matrícula.

Uma dessas pessoas que recebeu orientações foi a vendedora Cristiane Rodrigues Feitosa, 26 anos, que trabalha na região da Rua 44. Natural do Ceará, ela parou de estudar há 8 anos. “Vim para Goiânia com o objetivo de estudar e trabalhar, aí acabei casando e parei de estudar no oitavo ano. O estudo é importante para o aprendizado e para conseguir oportunidade melhor de trabalho” afirmou a vendedora.

“Quem não teve acesso em momento oportuno da sua vida por diferentes dificuldades, nem sempre vai procurar a escola e acha que não é momento mais de estudar. Existe uma frase que diz que ‘Papagaio velho não aprender a falar’. Estamos mobilizando as pessoas e lembrando dos seus direitos a Educação e escolarização, e que a Prefeitura de Goiânia faz esse atendimento”, explica João Luis Dias de Almeida, apoio pedagógico da Gerência de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Gereja), da SME.

Educação em extensão

Viabilizar acesso e continuidade aos estudos a pessoas idosas e adultos em geral é o foco do atendimento em turmas de extensão prestado pela Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME). A proposta oferece alfabetização e escolarização no primeiro segmento do ensino fundamental, que compreende de 1ª a 4ª série.

Neste ano, são 35 turmas instaladas em ambientes alternativos como associações, centros comunitários, empresas e igrejas. As turmas de extensão têm estrutura diferenciada para contribuir com a permanência do educando. Possuem em média 15 alunos cujo atendimento é feito por um pedagogo e um professor de educação física.

A iniciativa é uma das frentes de organização da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja), modalidade que oferece possibilidade de estudo para pessoas que, por diversos motivos, não tiveram acesso ou sucesso no processo de escolarização. O objetivo também é promover a socialização, estimular momentos com a família, resgatar memórias, entre outras ações”, afirma Márcia Melo, apoio da Gereja.

Idosos

Em 2016, cerca de 400 pessoas idosas, com idade acima de 60 anos, foram recebidas nas escolas e turmas de extensão espalhadas pela Capital. Integrando os direitos da pessoa idosa, a Educação colabora para aprendizagem desses educandos, como é o caso da aluna Aurora Maria de Jesus, 83 anos e diagnosticada com Alzheimer.

Isabel Rosa dos Santos foi quem matriculou a mãe, Aurora, na escola. “O sonho de minha mãe é aprender a ler e em algum momento ficava magoada por não ter estudado na época certa. Para os médicos quanto mais ela se exercitar e interagir com outras pessoas, a chance de retardar os sintomas, como os esquecimentos, são maiores.”, conta a filha.

Matrículas

As matrículas para a Eaja podem ser feitas em qualquer época do ano no portal da Prefeitura de Goiânia, pelo endereço eletrônico www.goiania.go.gov.br. Mais informações pelo telefone 3524-8923. A ação de mobilização que convida os cidadãos goianienses a estudarem prossegue nas unidades educacionais.