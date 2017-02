TJ de Goiás abre vagas para estagiários

O Tribunal de Justiça de Goiás está oferecendo 350 vagas de estágio para universitários contemplados pela bolsa da OVG

Os bolsistas da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) podem cumprir a contrapartida do Programa Bolsa Universitária no Tribunal de Justiça de Goiás. O Tribunal de Justiça (TJ) oferece 350 vagas para os beneficiários, preferencialmente os que cursam Direito, Administração, Ciências Contábeis, Arquitetura, Engenharia Civil.

Para participar, o estudante deve ir ao Tribunal de Justiça de Goiás, que fica na Avenida Assis Chateaubriand, nº 195, Setor Oeste e procurar o Núcleo de Pessoal, no 4º andar – sala 405, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

No cadastro, os bolsistas devem apresentar ficha de encaminhamento, relatório de desempenho e frequência mensal, que estão disponíveis no site da OVG (www.ovg.org.br) no Portal Bolsa Universitária/Contrapartida da Capital. Na inscrição, o universitário pode escolher quantas horas vai cumprir: 96, 128 ou 160 semestrais.

A contrapartida é uma das exigências do Programa Bolsa Universitária para que o bolsista tenha direito ao benefício. Ele deve prestar serviços em instituições governamentais ou não governamentais, com carga horária compatível com os afazeres escolares e trabalho, de preferência em na área de formação. Atualmente os universitários podem cumprir a contrapartida em 1.200 órgãos parceiros.