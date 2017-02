Welcome! Log into your account

As aulas terão início em março e serão ministradas de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino, vespertino e noturno, na Faculdade Delta, Jardim Planalto, próximo ao Terminal Bandeiras. Os cursos são gratuitos e os alunos inscritos receberão material didático, vale-transporte (ida e volta) e lanche no local.

Interessados em alguma formação devem procurar o Sine Municipal, localizado no Edifício Parthenon Center, Setor Central, para efetivarem inscrição. No ato, devem apresentar apresentar carteiras de Trabalho e Identidade, CPF e comprovante de endereço. O horário de atendimento é das 7h às 18h.

