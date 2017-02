Estudante que deseja concorrer à bolsa da Organização das Voluntárias de Goiás devem se inscrever até o dia 24 deste mês. Serão ofertadas nove mil bolsas parciais e mil integrais

O Governo de Goiás, através da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), abriu no dia 16 de fevereiro, processo seletivo 2017/1 do Programa Bolsa Universitária (PBU). Serão oferecidas 10 mil bolsas, sendo nove mil parciais e mil integrais. As inscrições, que prosseguem até dia 24 de fevereiro, devem ser feitas somente no site www.ovg.org.br. Objetivo da gestão estadual é contemplar 200 mil estudantes até o ano de 2018. “Vamos trabalhar para chegar ao fim de 2018 com 200 mil estudantes beneficiados pelo Bolsa Universitária”, afirmou o governador Marconi Perillo.

Após acessar o site, o estudante deve clicar no Portal Bolsa Universitária, no lado direito da página, e entrar em Inscrições. O candidato precisa ler com atenção o edital para se inteirar de todos os requisitos exigidos para concorrer a uma bolsa de estudos. O edital contém todas as informações e esclarecimentos sobre o assunto. O próximo passo é clicar no link para preencher o formulário de inscrição. Após concluir o preenchimento, deve imprimir o formulário.

Podem concorrer ao benefício estudantes matriculados em instituições de ensino superior privadas ou em fundações municipais que cobram mensalidade, situadas em todo o Estado de Goiás e parceiras do PBU. O critério socioeconômico é sempre o principal parâmetro de avaliação para a seleção dos beneficiados. Estão aptos a concorrer à bolsa universitários que comprovem renda familiar de até seis salários mínimos, para pleitear a bolsa parcial; e de até três salários mínimos, para concorrer à bolsa integral.

Entrevistas

No dia 9 de março, às 18 horas, será divulgada a convocação para a entrevista com a respectiva data no site da OVG. As entrevistas terão início no dia 13 de março na capital, e no dia 20 de março no interior do Estado.

Durante a entrevista, os estudantes convocados deverão apresentar toda a documentação exigida no edital. O aluno deverá ter em mãos o formulário de inscrição impresso, foto 3×4, cópias e originais dos documentos pessoais e apenas cópia dos documentos do grupo familiar. É importante checar no edital a relação de todos os documentos. O não comparecimento do candidato resultará na desclassificação automática do processo seletivo.

Parcerias e contrapartida

Para beneficiar estudantes de 224 municípios goianos estão cadastradas 75 Instituições de Ensino Superior. Para as contrapartidas dos bolsistas, a OVG tem parceria com 1,2 mil entidades para que os bolsistas possam a atuar em instituições governamentais ou não governamentais, cumprindo jornada compatível com seus horários na escola ou no emprego.

Recentemente, o governador Marconi Perillo ressaltou que a Bolsa Universitária é uma grande ferramenta de “democratização de oportunidades” e a melhor experiência de gestão governamental, copiada por aproximadamente 20 estados da federação e que serviu de base para o lançamento, em nível nacional, do Prouni.

Para 2018

